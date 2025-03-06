Экс-партнера популярного в Эстонии инвестиционного фонда подозревают в присвоении почти 42 миллионов евро

«На сегодняшний день установлено, что было присвоено более 42 миллионов евро», - сказал журналистам в четверг координирующий расследование прокурор Европейской прокуратуры Дарюс Карчинскас.

«Помимо вышеуказанного преступного деяния, был совершен ряд других преступлений. Поэтому уголовное дело было дополнено рядом статей Уголовного кодекса», - добавил он.

По словам прокурора, следствие также выдвинуло обвинения в незаконной коммерческой экономической деятельности в Литве против эстонской компании OB Holding 1 - в ней Степуконис присвоил наибольшую часть денег - около 31 миллион евро.

«Мы получили информацию, что Степуконис играл в эстонской игорной компании, не имеющей лицензии в Литве. Поэтому с целью возврата средств нами начато новое расследование по факту незаконной коммерческой деятельности в отношении эстонской компании, в ходе предварительного расследования приняты соответствующие процессуальные решения», - сообщил прокурор на пресс-конференции.

Еще 5 миллионов евро Степуконис проиграл в литовской игорной компании, около 6 млн евро безуспешно инвестированы в венгерское предприятие финансового маклерства.