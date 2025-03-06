Банк Эстонии: быстрый рост зарплат может быть вызван нехваткой рабочей силы

Обычно слабая экономическая среда и высокий уровень безработицы ослабляют давление на рост зарплат, однако в третьем и четвертом кварталах 2024 года в частном секторе Эстонии этот процесс, напротив, ускорился. Это может свидетельствовать о том, что на рынке труда имеется избыток работников, чьи навыки не соответствуют потребностям работодателей, что, в свою очередь, ведет к росту зарплат для специалистов с востребованными компетенциями.

Кроме того, ситуацию могли временно повлиять налоговые изменения. Рост подоходного налога мог привести к тому, что часть выплат, включая зарплаты, премии и отпускные, была перенесена с января на конец декабря. Также на динамику могли повлиять увеличение числа рабочих часов на фоне восстановления экономики и запросы работников о повышении зарплаты в ожидании роста налога с оборота.

В четвертом квартале 2023 года уровень безработицы составил 7,4%, оставшись на уровне третьего квартала. Однако, по данным Налогово-таможенного департамента, общее число получателей зарплаты продолжает сокращаться. Если в госсекторе раньше наблюдался прирост занятости, то сейчас этот тренд замедляется. В частном секторе число занятых тоже уменьшается, но этот процесс идет медленнее.

Позитивные новости приходят из обрабатывающей промышленности - одной из отраслей, наиболее пострадавших от экономического спада. В последние месяцы 2023 года число занятых в этом секторе немного увеличилось, а работодатели стали более оптимистично оценивать перспективы найма.

Хотя экономический спад замедлился уже в начале 2024 года, а в четвертом квартале ВВП вырос на 1,2% в годовом исчислении, спрос на рабочую силу еще не вышел на устойчивую траекторию роста. Тем не менее уровень занятости остается высоким по историческим меркам: в период спада количество сокращенных рабочих мест оказалось ниже, чем в предыдущие кризисы, а влияние экономических изменений на рынок труда проявляется с запозданием.