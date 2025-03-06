Латвия передаст Украине 31 автомобиль, изъятый у нетрезвых водителей

Автомобили будут переданы безвозмездно, их доставят латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.

С 10 марта 2023 года, когда в Латвии приняли решение передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, в общей сложности было передано 676 машин.