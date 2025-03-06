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Латвия передаст Украине 31 автомобиль, изъятый у нетрезвых водителей

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Пьяный водитель. Фото иллюстративное.
Пьяный водитель. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Во вторник, 4 марта, Кабинет министров Латвии принял решение о передаче Украине транспортных средств, которые были конфискованы у пьяных водителей, передает новостной портал RUS.TVNET.

Украине будет передан 31 автомобиль общей стоимостью 98 755 евро.

Машины поступят в распоряжение ВСУ, Национальной гвардии, Сумской областной детской клинической больницы и другим учреждениям.

Автомобили будут переданы безвозмездно, их доставят латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.

С 10 марта 2023 года, когда в Латвии приняли решение передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, в общей сложности было передано 676 машин.

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