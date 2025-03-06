Во вторник, 4 марта, Кабинет министров Латвии принял решение о передаче Украине транспортных средств, которые были конфискованы у пьяных водителей, передает новостной портал RUS.TVNET.
Латвия передаст Украине 31 автомобиль, изъятый у нетрезвых водителей
Украине будет передан 31 автомобиль общей стоимостью 98 755 евро.
Машины поступят в распоряжение ВСУ, Национальной гвардии, Сумской областной детской клинической больницы и другим учреждениям.
Автомобили будут переданы безвозмездно, их доставят латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.
С 10 марта 2023 года, когда в Латвии приняли решение передавать Украине автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, в общей сложности было передано 676 машин.