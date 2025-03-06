Рийгикогу: ЕС должен срочно усилить обороноспособность

«На саммите будет обсуждаться вопрос европейской обороны, в том числе инициатива президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предполагающая выделение 800 миллиардов евро на нужды обороны. Также Совет обсудит выделение кредита в размере 150 миллиардов евро для роста оборонной промышленности», - заявил председатель комиссии по делам ЕС Пеэтер Тали.

«У нас больше нет времени медлить или ждать вступления в силу следующего долгосрочного бюджета ЕС в 2028 году - мы должны действовать немедленно, быстро и решительно. Для Эстонии крайне важна не только военная оборона, но и развитие критически важной инфраструктуры и обеспечение безопасности», - подчеркнул он, добавив, что в Европе идет крупнейшая война со времен Второй мировой, и необходимо делать больше для поддержки Украины в борьбе против агрессора.

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, присутствовавший на заседании, выразил обеспокоенность тем, что выделение такой крупной суммы займет много времени. Он указал, что уже существуют платформы, через которые можно было бы немедленно направлять инвестиции в оборонную промышленность, если бы на это была политическая воля.

«Следует рассмотреть возможность направления европейской помощи на поддержку Украины, чтобы восполнить пробел, образовавшийся из-за снижения помощи со стороны США. Помимо помощи Украине, необходимо также подумать о поддержке Молдовы и Грузии, чтобы этот регион не оказался под влиянием России», - подчеркнул Михкельсон.

На заседании также отметили важность усиления давления на Россию, в том числе за счет использования замороженных активов, увеличения военной помощи Украине и поддержания тесных отношений с США. Ожидается, что Европейский совет примет решение о том, что ЕС должен взять на себя более амбициозную роль в поддержке Украины, чтобы компенсировать сокращение американской помощи.

Эстония надеется, что ЕС выразит поддержку усилиям Украины в процессе присоединения к Евросоюзу. Также обсуждалась готовность крупных стран-членов ЕС к увеличению расходов на оборону.

Позиции правительства по предстоящему чрезвычайному саммиту Европейского совета в Брюсселе представил комиссиям премьер-министр Кристен Михал. Представленные правительством позиции получили единодушную поддержку.