Ураганный ветер внес коррективы на ЧМ: отменен один из запланированных на сегодня стартов

Из-за погодных условий организаторам пришлось изменить расписание соревнований. Согласно прогнозу, в четверг в Тронхейме ожидаются сильные порывы ветра.

Согласно прогнозу, ветер начнет утихать в четверг с 13:00 по эстонскому времени. «Для обеспечения безопасности спортсменов, волонтеров, представителей СМИ, гостей и зрителей мы совместно с FIS приняли решение перенести время начала четверговых соревнований», – сообщили организаторы в среду.

Тем не менее сильный ветер, местами достигающий 30 м/с, сохраняется, из-за чего командная гонка по двоеборью среди мужчин сегодня отменена. Старт лыжной эстафеты у мужчин был сдвинут на 30 минут – она началась в 15:30.

Расписание на 6 марта (по эстонскому времени): 15:30 – лыжная эстафета 4×7,5 км (мужчины) 18:05 – командное соревнование по прыжкам с трамплина HS138 (мужчины) 21:30 – квалификация индивидуального зачета по прыжкам с трамплина HS138 (женщины)

Что это значит для эстонских болельщиков?

Изначально мужская лыжная эстафета 4×7,5 км должна была стартовать в 13:30, но теперь гонка начнется на полтора часа позже. В составе сборной Эстонии выступят Кристофер Калев, Хенри Роос, Мартин Химма и Алвар Йоханнес Алев.