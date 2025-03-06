В бассейне спортивной школы два ребенка получили травмы

По словам директора Пыльваской спортивной школы Маркуса Кео, травмы в обоих случаях были довольно схожими. «В одном случае рана на первый взгляд не казалась серьезной, поэтому учитель и администратор школы просто наклеили пластырь. Дома родители ребенка решили на всякий случай поехать в травмпункт, где врач посчитал необходимым наложить швы», - рассказал директор.