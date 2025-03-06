Чт, 6.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В бассейне спортивной школы два ребенка получили травмы

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Бассейн. Иллюстративное фото
Бассейн. Иллюстративное фото Фото: Andrei Armiagov/Shutterstock

Во вторник утром в детском бассейне Пыльваской спортивной школы два ребенка получили травмы. Инциденты произошли в разное время, но пострадавшие нуждались в медицинской помощи.

По словам директора Пыльваской спортивной школы Маркуса Кео, травмы в обоих случаях были довольно схожими. «В одном случае рана на первый взгляд не казалась серьезной, поэтому учитель и администратор школы просто наклеили пластырь. Дома родители ребенка решили на всякий случай поехать в травмпункт, где врач посчитал необходимым наложить швы», - рассказал директор.

Во втором случае кровотечение было сильнее, и учитель посчитал более правильным вызвать скорую помощь, которая доставила ребенка в травмпункт, где ему также наложили швы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх