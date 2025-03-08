Пярнуские «бизнесмены» оставили жительницу Тарту без денег и без квартиры: нотариус допустил роковую ошибку

«Думаю, они и сами не знали, что не смогут продать эти квартиры», - говорит председатель квартирного товарищества дома на Кескпуйестеэ, 55 в Кивиыли Ильмар в передаче Kuuuurija. Он рассказывает о парнях из Пярну, которые два года назад пытались за бесценок скупить квартиры, выставленные на аукцион, в надежде построить на этом прибыльный бизнес.