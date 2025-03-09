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Кладбищенский переполох: сыну, пришедшему зажечь свечу на могиле матери, открылось неожиданное зрелище

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В декабре прошлого года, когда Энн перед Рождеством пришел зажечь на могиле матери свечу, ему открылась удивительная картина.
В декабре прошлого года, когда Энн перед Рождеством пришел зажечь на могиле матери свечу, ему открылась удивительная картина. Фото: Скриншот из передачи Kuuurija

В очередном выпуске Kuuuurija речь пойдет о конфликте из-за права на семейное захоронение: 63-летний Энн, считавший участок своим, неожиданно обнаружил, что там без его ведома похоронили сводную сестру. 

История разворачивается вокруг места захоронения на кладбище Экси, где покоятся несколько родственников Энна. Среди них - его сводный брат и мать, которая, помимо прочего, была родом из этих мест.

В 2004 году, когда хоронили мать Энна, захоронение было зарегистрировано в соответствии с законом, в том числе внесено в кладбищенскую книгу. Там же были указаны данные ближайших родственников умершей, в данном случае - Энна.

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