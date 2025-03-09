В очередном выпуске Kuuuurija речь пойдет о конфликте из-за права на семейное захоронение: 63-летний Энн, считавший участок своим, неожиданно обнаружил, что там без его ведома похоронили сводную сестру.
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Кладбищенский переполох: сыну, пришедшему зажечь свечу на могиле матери, открылось неожиданное зрелище
История разворачивается вокруг места захоронения на кладбище Экси, где покоятся несколько родственников Энна. Среди них - его сводный брат и мать, которая, помимо прочего, была родом из этих мест.