Нарвская больница приобретет новый современный компьютерный томограф

Новое оборудование, Revolution Ascend от GE Healthcare, заменит в больнице КТ-аппарат, приобретённый в 2006 году. Этот аппарат хорошо служил больнице на протяжении многих лет, но на сегодняшний день он устарел с точки зрения технологий.

Новый компьютерный томограф с поддержкой ИИ позволит проводить более точные и быстрые исследования, улучшая диагностику пациентов и принятие решений по лечению. «Именно устройства нового поколения с дополнительной поддержкой ИИ - тот путь, в котором больница будет двигаться, делая инвестиции», - сказал член правления Юллар Ланно. «Кроме того, сегодняшнее событие станет краеугольным камнем в создании Центра высоких технологий диагностических услуг в Нарве», - добавил Ланно.​

Новый КТ-аппарат Нарвской больницы предоставляет несколько важных преимуществ:

Меньшая лучевая нагрузка при обследованиях - современные технологические решения позволяют проводить исследования с меньшей дозой облучения, обеспечивая большую безопасность пациентов

Искусственный интеллект (ИИ) как помощник врача - инновационное программное обеспечение помогает улучшить качество изображений и ускорить диагностику

Подходит для скрининга рака лёгких - аппарат в будущем позволит проводить скрининг рака лёгких и исследовать различные опухоли

Возможность проведения точных сердечных исследований

Новый КТ-аппарат Нарвской больницы не уступает оборудованию, используемому в Клинической больнице Тартуского университета, что подтверждает его высокое диагностическое качество и актуальность. Общая стоимость устройства с НДС составляет 595 360 евро.

«Для нашей больницы важно предоставить пациентам наилучшие возможные диагностические услуги и в Нарве. Новый компьютерный томограф позволит нам проводить значительно больше исследований на месте, не отправляя пациентов в другие больницы. Это значит, что мы сможем предложить более точные исследования с более широкими диагностическими возможностями, улучшая скорость, точность и удобство исследований для пациентов», - сказала заведующая радиологическим отделением Нарвской больницы, доктор Мария Дементьева.​