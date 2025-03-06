Государственный IT-центр (RIT) в рамках закупки арендует на четыре года новые ноутбуки для 160 учреждений государственного сектора. Стоимость закупки составляет 52 миллиона евро, пишет Rus.ERR.
Государство потратит 52 миллиона евро на аренду новых ноутбуков
Государство будет арендовать ноутбуки у нескольких компаний, крупнейшей из которых является Green IT OÜ, совладелец - Telia Eesti AS.
Green IT OÜ выиграла в четырех частях тендера, совокупная ожидаемая стоимость которого составляет 42,6 млн евро без учета налога с оборота.
По словам директора RIT Эрго Тарса, аренда ноутбуков обходится государству дешевле, чем их покупка, к тому же это имеет преимущества с точки зрения экологии.