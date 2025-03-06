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Государство потратит 52 миллиона евро на аренду новых ноутбуков

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Государственный IT-центр (RIT) в рамках закупки арендует на четыре года новые ноутбуки для 160 учреждений государственного сектора. Стоимость закупки составляет 52 миллиона евро, пишет Rus.ERR. 

Государство будет арендовать ноутбуки у нескольких компаний, крупнейшей из которых является Green IT OÜ, совладелец - Telia Eesti AS.

Green IT OÜ выиграла в четырех частях тендера, совокупная ожидаемая стоимость которого составляет 42,6 млн евро без учета налога с оборота.

По словам директора RIT Эрго Тарса, аренда ноутбуков обходится государству дешевле, чем их покупка, к тому же это имеет преимущества с точки зрения экологии.

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