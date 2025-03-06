Государство потратит 52 миллиона евро на аренду новых ноутбуков

Государство будет арендовать ноутбуки у нескольких компаний, крупнейшей из которых является Green IT OÜ, совладелец - Telia Eesti AS.

Green IT OÜ выиграла в четырех частях тендера, совокупная ожидаемая стоимость которого составляет 42,6 млн евро без учета налога с оборота.

По словам директора RIT Эрго Тарса, аренда ноутбуков обходится государству дешевле, чем их покупка, к тому же это имеет преимущества с точки зрения экологии.