Руководитель по персоналу: увлечение вечеринками может закончиться плохо

По словам Пугаль, чрезмерное увлечение вечеринками, выставляемое напоказ в социальных сетях, может лишить молодого человека возможности получить стажировку.

Руководители по персоналу проводят проверку биографии кандидатов, и если человек был замечен в чем-то, что не соответствует требованиям конкретной должности, то, к сожалению, кандидат с хорошим резюме может быть отклонен. «Например, чрезмерное демонстрирование увлечения вечеринками в социальных сетях», - отметила Пугаль.

Кеннет Кутан, основатель и руководитель компании Iconfit, производящей добавки, советует молодежи перед открытием собственного бизнеса работать от пяти до десяти лет в крупной компании, а затем задуматься о том, что они могли бы сделать лучше, работая на себя.

По словам Кутана, нет смысла обсуждать проблемы на рабочем месте, если не предложены пути их решения. «Идеальный работник - это тот, кто находит решения, а не проблемы», - сказал он.