Будет ли Euribor снижаться и дальше? Экономист: никакой уверенности в этом нет

Как отмечает Ленно Уускюла, решение ЕЦБ было ожидаемым, так как уже учтено в шестимесячной ставке Euribor, которая вчера составляла 2,35%.

«Реальная процентная ставка в еврозоне, то есть ожидание инфляции за тот же период, вычтенное из процентной ставки, достигла нуля. Это уже делает процентную ставку центрального банка инфляционно нейтральной, то есть текущий уровень процентной ставки не сильно повышает или понижает инфляцию», - пишет Уускюла в пресс-релизе.