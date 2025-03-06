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Будет ли Euribor снижаться и дальше? Экономист: никакой уверенности в этом нет

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Ленно Уускюла.
Ленно Уускюла. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, очередное снижение процентных ставок Европейским центробанком принесет ипотечным заемщикам некоторое облегчение. Однако предсказать, ускорится ли дальнейшее снижение ставок или замедлится, невозможно – перспективы мировой экономики остаются неясными.

Как отмечает Ленно Уускюла, решение ЕЦБ было ожидаемым, так как уже учтено в шестимесячной ставке Euribor, которая вчера составляла 2,35%.

«Реальная процентная ставка в еврозоне, то есть ожидание инфляции за тот же период, вычтенное из процентной ставки, достигла нуля. Это уже делает процентную ставку центрального банка инфляционно нейтральной, то есть текущий уровень процентной ставки не сильно повышает или понижает инфляцию», - пишет Уускюла в пресс-релизе.

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