По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, очередное снижение процентных ставок Европейским центробанком принесет ипотечным заемщикам некоторое облегчение. Однако предсказать, ускорится ли дальнейшее снижение ставок или замедлится, невозможно – перспективы мировой экономики остаются неясными.
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Будет ли Euribor снижаться и дальше? Экономист: никакой уверенности в этом нет
Как отмечает Ленно Уускюла, решение ЕЦБ было ожидаемым, так как уже учтено в шестимесячной ставке Euribor, которая вчера составляла 2,35%.