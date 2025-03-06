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«Может привести к катастрофе»: накренившуюся новостройку объявят непригодной для жилья

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Накренившийся дом на улице Лубья в Тарту.
Накренившийся дом на улице Лубья в Тарту. Фото: Margus Ansu

Накренившийся дом на улице Лубья в Тарту на следующей неделе официально признают непригодным для жилья. Об этом жильцов предупредил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

TTJA уже в начале года планировал провести экспертизу здания, но процедура затянулась. «Предыдущий конкурс не состоялся, так как предложенные услуги были либо слишком дорогими, либо неточными», – объяснила специалист департамента Кристи Мальм. Тем не менее аудит обещают завершить к началу мая.

Решение запретить использование дома принято на основании экспертизы инженера Хейки Меоса, проведенной в 2023 году по заказу жильцов. Согласно заключению, дальнейшая эксплуатация здания может привести к катастрофическим последствиям.

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