«Может привести к катастрофе»: накренившуюся новостройку объявят непригодной для жилья

Накренившийся дом на улице Лубья в Тарту на следующей неделе официально признают непригодным для жилья. Об этом жильцов предупредил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
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TTJA уже в начале года планировал провести экспертизу здания, но процедура затянулась. «Предыдущий конкурс не состоялся, так как предложенные услуги были либо слишком дорогими, либо неточными», – объяснила специалист департамента Кристи Мальм. Тем не менее аудит обещают завершить к началу мая.