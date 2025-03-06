«Может привести к катастрофе»: накренившуюся новостройку объявят непригодной для жилья

TTJA уже в начале года планировал провести экспертизу здания, но процедура затянулась. «Предыдущий конкурс не состоялся, так как предложенные услуги были либо слишком дорогими, либо неточными», – объяснила специалист департамента Кристи Мальм. Тем не менее аудит обещают завершить к началу мая.