Сотни людей остались без электричества

Один из первых крупных перебоев с электричеством, по данным компании Elektrilevi, произошел в 12:47 в районе Тырва, Валгамаа. К 13:30 без электричества оставались 108 потребителей.

Наибольшее количество домов без света было зафиксировано в районе Пикасилла. По словам одного из жителей, связавшегося с местными властями, перебой также затронул центр Тырва. Например, из-за отсутствия электричества была нарушена работа местной поликлиники.

К 14:00, по данным карты перебоев Elektrilevi, электричество вернулось во все домохозяйства Тырва.

Однако через два с половиной часа, в 16:30, перебои продолжились в нескольких районах страны. По данным карты, в Эстонии без электричества остались 787 потребителей, большинство из которых находились в южной части страны. В Вирумаа без света были 273 человека, в Валгамаа - 161, в Пярнумаа - 140, а в Пыльвамаа - 95. В других районах перебои были менее значительными.

Из Валгамаа и Пярнумаа поступили сообщения о деревьях, поваленных на линии электропередач.

По данным метеослужбы, порывы ветра в Эстонии сегодня могут достигать 18 м/с в центральной части страны и 22 м/с на побережье. Ожидается, что к утру ветер постепенно ослабеет.