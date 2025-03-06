Telegram-аферисты выманили у жительницы Ласнамяэ 36 000 евро

8 января с жительницей Ласнамяэ связался неизвестный через приложение Telegram и предложил ей инвестиционные возможности. Следуя его инструкциям, женщина зарегистрировалась на сайте wt.bridgeinvestmarket.com, установила приложение Binance и создала там счет для перевода денег с LHV Pank на счет Bridge Invest Market.

Сначала она перевела 100 евро, но затем мошенник убедил ее взять кредиты в нескольких банках на суммы 6000, 10 000 и 11 000 евро. В течение месяца все эти деньги были переведены на сторонние счета. В итоге жительница Ласнамяэ лишилась почти 36 000 евро.