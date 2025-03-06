Рихо Террас Немецкая рациональность становится фундаментом безопасности Европы

Поскольку после выборов прошло всего десять дней, особенно впечатляет тот факт, что соглашение является как содержательным, так и стратегическим по сути.

Германия решила быстро инвестировать в свою национальную оборону «любыми средствами» (по словам будущего канцлера Фридриха Мерца).

С этой целью они даже готовы изменить положения конституции о «долговом тормозе» (ограничение, не позволяющее правительству брать слишком много долгов - прим. ред.). Также политики осознали необходимость быстрого придания мощного импульса возрождению немецкой экономики.

Инвестиции в инфраструктуру в размере 500 миллиардов евро - это как раз такой стимул. Перезапуск экономики Германии важен для всей европейской экономики, включая Эстонию.

Конечно, это предложение пока не является законом, и для его принятия необходима поддержка двух третей Бундестага, что, как ожидается, будет достигнуто до смены правительства при поддержке Партии зеленых.

Левые и правые популистские партии в новом парламенте не допустят внесения такой поправки в Конституцию.

Конечно, вызывает беспокойство то, что до выборов это было предложением зелёных, а сегодня они не включены в коалиционные переговоры.

Есть надежда, что зеленые проявят политическую зрелость, учитывая ситуацию в сфере безопасности, и, возможно, их удастся подтолкнуть вперед за счет инвестиций в экологически чистые проекты.