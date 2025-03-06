Политическое руководство Германии показало, что в крайне взрывоопасной ситуации в сфере безопасности партии с диаметрально противоположными позициями готовы находить компромиссы. Совместное заявление, сделанное христианскими демократами (ХДС) и социал-демократами на пресс-конференции во вторник, является историческим, пишет на страницах Postimees депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас.
Рихо Террас ⟩ Немецкая рациональность становится фундаментом безопасности Европы
Поскольку после выборов прошло всего десять дней, особенно впечатляет тот факт, что соглашение является как содержательным, так и стратегическим по сути.
Германия решила быстро инвестировать в свою национальную оборону «любыми средствами» (по словам будущего канцлера Фридриха Мерца).
С этой целью они даже готовы изменить положения конституции о «долговом тормозе» (ограничение, не позволяющее правительству брать слишком много долгов - прим. ред.). Также политики осознали необходимость быстрого придания мощного импульса возрождению немецкой экономики.
Инвестиции в инфраструктуру в размере 500 миллиардов евро - это как раз такой стимул. Перезапуск экономики Германии важен для всей европейской экономики, включая Эстонию.
Конечно, это предложение пока не является законом, и для его принятия необходима поддержка двух третей Бундестага, что, как ожидается, будет достигнуто до смены правительства при поддержке Партии зеленых.
Левые и правые популистские партии в новом парламенте не допустят внесения такой поправки в Конституцию.
Конечно, вызывает беспокойство то, что до выборов это было предложением зелёных, а сегодня они не включены в коалиционные переговоры.
Есть надежда, что зеленые проявят политическую зрелость, учитывая ситуацию в сфере безопасности, и, возможно, их удастся подтолкнуть вперед за счет инвестиций в экологически чистые проекты.
Будущий канцлер Мерц движется к быстрому заключению коалиционного соглашения, которое, как ожидается, будет подписано до Пасхи, а затем начнет менять европейскую безопасность в правильном направлении в качестве ведущей силы в Евросоюзе.
Еще одним препятствием является Бундесрат (Федеральный совет), где коалиция не имеет большинства. Но и эту проблему можно решить, объявив чрезвычайное положение на основе Конституции.
В любом случае, уже принятые решения обнадеживают.
Желание Мерца срочно выделить 3,3 млрд евро на военную помощь Украине также является признаком приверженности нового правительства курсу на дальнейшую поддержку Киева.
К сожалению, позиция относительно ракет Taurus не изменилась, и сейчас обсуждается только вопрос о начале обучения украинцев работе с соответствующей системой вооружения.
Пока также не ясно, кто из социал-демократов станет заместителем премьер-министра - их председатель Ларс Клингбайль или министр обороны Борис Писториус.
Писториус может быть необходим для обеспечения преемственности и продолжения приверженности Германии вопросам развития обороны как внутри страны, так и в Европе.
В ситуации, когда Белый дом стал причиной фундаментальной нестабильности, а лидеры Великобритании и Франции не в состоянии усмирить свое эго, немецкая рациональность становится решающим фактором.