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Рихо Террас Немецкая рациональность становится фундаментом безопасности Европы

Перевод: Даниэль Гилман
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Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (второй слева).
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (второй слева). Фото: CARSTEN KOALL

Политическое руководство Германии показало, что в крайне взрывоопасной ситуации в сфере безопасности партии с диаметрально противоположными позициями готовы находить компромиссы. Совместное заявление, сделанное христианскими демократами (ХДС) и социал-демократами на пресс-конференции во вторник, является историческим, пишет на страницах Postimees депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас.

Поскольку после выборов прошло всего десять дней, особенно впечатляет тот факт, что соглашение является как содержательным, так и стратегическим по сути.

Германия решила быстро инвестировать в свою национальную оборону «любыми средствами» (по словам будущего канцлера Фридриха Мерца).

С этой целью они даже готовы изменить положения конституции о «долговом тормозе» (ограничение, не позволяющее правительству брать слишком много долгов - прим. ред.). Также политики осознали необходимость быстрого придания мощного импульса возрождению немецкой экономики.

Инвестиции в инфраструктуру в размере 500 миллиардов евро - это как раз такой стимул. Перезапуск экономики Германии важен для всей европейской экономики, включая Эстонию.

Конечно, это предложение пока не является законом, и для его принятия необходима поддержка двух третей Бундестага, что, как ожидается, будет достигнуто до смены правительства при поддержке Партии зеленых.

Левые и правые популистские партии в новом парламенте не допустят внесения такой поправки в Конституцию.

Конечно, вызывает беспокойство то, что до выборов это было предложением зелёных, а сегодня они не включены в коалиционные переговоры.

Есть надежда, что зеленые проявят политическую зрелость, учитывая ситуацию в сфере безопасности, и, возможно, их удастся подтолкнуть вперед за счет инвестиций в экологически чистые проекты.

Будущий канцлер Мерц движется к быстрому заключению коалиционного соглашения, которое, как ожидается, будет подписано до Пасхи, а затем начнет менять европейскую безопасность в правильном направлении в качестве ведущей силы в Евросоюзе.

Еще одним препятствием является Бундесрат (Федеральный совет), где коалиция не имеет большинства. Но и эту проблему можно решить, объявив чрезвычайное положение на основе Конституции.

В любом случае, уже принятые решения обнадеживают.

Желание Мерца срочно выделить 3,3 млрд евро на военную помощь Украине также является признаком приверженности нового правительства курсу на дальнейшую поддержку Киева.

К сожалению, позиция относительно ракет Taurus не изменилась, и сейчас обсуждается только вопрос о начале обучения украинцев работе с соответствующей системой вооружения.

Пока также не ясно, кто из социал-демократов станет заместителем премьер-министра - их председатель Ларс Клингбайль или министр обороны Борис Писториус.

Писториус может быть необходим для обеспечения преемственности и продолжения приверженности Германии вопросам развития обороны как внутри страны, так и в Европе.

В ситуации, когда Белый дом стал причиной фундаментальной нестабильности, а лидеры Великобритании и Франции не в состоянии усмирить свое эго, немецкая рациональность становится решающим фактором.

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