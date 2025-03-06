Надворный суд Восточной Финляндии признал пожилого жителя Финляндии виновным в нарушении государственной границы. Мужчина был приговорен к выплате 15 суточных штрафов в размере 30 евро. Кроме того, он должен выплатить государству 80 евро, пишет Yle.
Пожилой мужчина вернулся из России в Финляндию через пограничный пункт. Cуд вынес приговор за нарушение государственной границы
Прошлой весной уездный суд Северной Карелии отклонил обвинения против мужчины. Тогда суд посчитал, что речь идет об основном праве гражданина Финляндии - возможности вернуться в страну.
По мнению же надворного суда Восточной Финляндии, даже гражданин Финляндии должен въезжать в страну из России через открытые пограничные пункты.
В приговоре ссылаются на материалы уездного суда, так как мужчина не предоставил запрашиваемых прокурором ответов на апелляцию.
Обвиняемый: пограничники сами убрали передо мной ограждение из колючей проволоки
Обвиняемый отправился в декабре 2023 года в Россию, чтобы навестить друзей. Пункты пропуска Ваалимаа и Нийрала тогда открылись на пару дней, но вскоре снова закрылись.
Мужчина сообщил в уездном суде Северной Карелии, что узнал о закрытии границы 19 декабря и после этого связался с пограничными властями и Министерством иностранных дел. Ему было предложено сначала поехать в Латвию или Литву, а затем паромом вернуться через Эстонию в Финляндию.
Однако мужчина ответил властям, что это невозможно. Он сослался на свой преклонный возраст, состояние здоровья и сильные январские морозы. Обвиняемый опасался отправляться в такую долгую дорогу в одиночку.
Пограничные власти сообщили ему, что гражданин Финляндии всегда имеет право вернуться в страну, однако ему могут предъявить обвинение в совершении преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Мужчина рассказал окружному суду, что вернулся в Финляндию 14 января 2024 года через пограничный пункт Нийрала. Он заявил, что сначала позвонил на финский пограничный пост, откуда связались с российскими пограничниками и попросили пропустить его.
По словам обвиняемого, как финские, так и российские пограничники расчистили ему путь и убрали перед ним ограждение из колючей проволоки.
Против мужчины были выдвинуты обвинения, поскольку пограничный пункт Нийрала был закрыт по решению правительства. У него также не было разрешения на пересечение границы, выдаваемого Пограничной охраной.