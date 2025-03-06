Министр Сиккут о ситуации в коалиции: кризиса нет, есть рабочие разногласия

На сегодняшней правительственной пресс-конференции министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») выступила с критикой в адрес социал-демократов, заявив, что партия не хочет садиться за общий стол переговоров и принимать решения. В качестве примера Каллас привела ситуацию с поправками к Закону о конкуренции, за задержку принятия которых Эстония ежедневно платит штраф в размере 3000 евро. По ее словам, это решение повисло в воздухе именно из-за социал-демократов.