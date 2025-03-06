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Министр Сиккут о ситуации в коалиции: кризиса нет, есть рабочие разногласия

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Рийна Сиккут.
Рийна Сиккут. Фото: Margus Ansu

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), временно замещающая находящегося в отпуске министра внутренних дел и председателя социал-демократов Лаури Ляэнеметса, заверила, что, несмотря на разговоры о внутренних напряжениях в правительстве, трений внутри коалиции нет.

На сегодняшней правительственной пресс-конференции министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») выступила с критикой в адрес социал-демократов, заявив, что партия не хочет садиться за общий стол переговоров и принимать решения. В качестве примера Каллас привела ситуацию с поправками к Закону о конкуренции, за задержку принятия которых Эстония ежедневно платит штраф в размере 3000 евро. По ее словам, это решение повисло в воздухе именно из-за социал-демократов.

Еще вчера премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) критически высказался по поводу предложения министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) о введении дополнительных требований к пожертвованиям продуктов питания, продаваемых без упаковки. Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо также отметил, что такие дополнительные регуляции не нужны.

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