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Серьезное ДТП под Таллинном: Toyota перевернулась и загорелась, водитель в больнице

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ДТП на Алтметса-теэ.
ДТП на Алтметса-теэ. Фото: Сообщество EZ-дуны! в Facebook

Сегодня около 16:40 в Маарду на Алтметса-теэ произошло серьезное ДТП: автомобиль Toyota врезался в дорожные знаки и дерево, после чего перевернулся и загорелся.

Фотография с места события была опубликована в группе «EZ-дуны!» на Facebook.

По предварительным данным, после столкновения поврежденное дерево сломалось и упало на перевернувшуюся машину, что и вызвало возгорание автомобиля.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.

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