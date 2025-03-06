Сегодня около 16:40 в Маарду на Алтметса-теэ произошло серьезное ДТП: автомобиль Toyota врезался в дорожные знаки и дерево, после чего перевернулся и загорелся.
Серьезное ДТП под Таллинном: Toyota перевернулась и загорелась, водитель в больнице
Фотография с места события была опубликована в группе «EZ-дуны!» на Facebook.
По предварительным данным, после столкновения поврежденное дерево сломалось и упало на перевернувшуюся машину, что и вызвало возгорание автомобиля.
Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар. Водитель получил травмы и был госпитализирован.
Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.