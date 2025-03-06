Валерий Залужный: «США разрушают мировой порядок и идут навстречу Кремлю»

Он предупредил, что следующей целью Москвы «может быть Европа».

Валерий Залужный Фото: Getty Images

Зеленский выразил желание как можно быстрее прекратить войну в Украине, но в то же время выразил обеспокоенность тем, как администрация Трампа ведет переговоры и идет на уступки Москве, не предоставляя гарантии безопасности для Украины.

Во время предвыборной кампании в США Трамп обещал быстро положить конец войне. В феврале американская делегация встретилась с российской для предварительных переговоров в Саудовской Аравии. На той встрече не присутствовали ни европейские, ни украинские представители.

Решение США прекратить помощь Украине официальные лица администрации Трампа рассматривают как средство заставить Киев сотрудничать в мирных переговорах под руководством США.

После этого Зеленский пошел на примирение с Трампом, не упоминая о гарантиях безопасности США, которые, как он говорил ранее, были необходимы для предотвращения дальнейшей агрессии России. Трамп сказал, что ценит слова Зеленского.

Вашингтон идет навстречу Кремлю

При этом Залужный во время своего выступления заявил, что пауза в обмене разведданными, а также принятое ранее решение выступить против резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию в Украине, является «большим вызовом для всего мира».

Впоследствии он также опубликовал сообщение в фейсбуке, в котором рассказал о своем выступлении на конференции по безопасности в Chatham House.