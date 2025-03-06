Эстония должна подать пример засыпающей Европе, прекратив бессмысленные проекты и начав строительство заводов по производству дронов, пишет редактор Fookus Михкель Куннус.
МИХКЕЛЬ КУННУС ⟩ Холодная война закончилась вчера – в Украине
Российские пропагандисты уверенно заявляли, что захват Украины займет всего несколько дней или недель. Однако после серьезных неудач и успешных контрнаступлений украинских войск появились насмешливые мемы, в которых вторая по силе армия мира оказалась лишь второй по силе… в самой Украине.
Неспособность российской армии достичь поставленных целей стала неожиданностью даже для ведущих аналитиков. Геополитический эксперт Джордж Фридман охарактеризовал этот сдвиг в мировом восприятии словами: «Холодная война только что завершилась - в Украине». По его мнению, 2023-2024 годы показали, что Россия с военной точки зрения - всего лишь региональный игрок.
Ее вооруженные силы несопоставимы с мощью США. Поэтому, когда европейские политики предупреждают Вашингтон, что поражение Украины угрожает безопасности Америки, в США в это попросту не верят. Ведь Россия настолько слаба, что не смогла даже захватить Украину - и это факт.
Эта ситуация особенно показательна, если учесть, что Украина воюет, образно говоря, «с одной рукой, завязанной за спиной». Россия методично разрушает ее энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, а военная помощь Запада поступает с ограничениями. Киеву запрещено наносить удары по территории России. И даже в таких условиях Москва не смогла добиться победы.
Между тем, НАТО изначально создавался как ответ на угрозу со стороны Советского Союза. США нуждались в европейских союзниках, чтобы создать буфер между собой и другой сверхдержавой, и были готовы ради этого серьезно вкладываться экономически. Однако сегодня очевидно, что военная мощь России сильно переоценена.
Напав на Украину, Россия продемонстрировала, что в военном плане не представляет угрозы для США - между ними, как-никак, простирается целый океан. Однако Вашингтон рассматривает Москву не как опасного врага, а скорее как потенциально удобного и безопасного торгового партнера. Тем более что затяжная война делает Россию источником сырья и экономической поддержки для действительно серьезной угрозы - Китая.
В результате сложилась ситуация, при которой США больше не боятся Россию и не считают необходимым «покупать» безопасность у европейских стран, используя их как буфер между собой и Москвой. Однако для Европы, особенно для восточной ее части, это тревожный сигнал. Ведь хотя Россия не способна угрожать Соединенным Штатам, у нее еще достаточно сил, чтобы представлять опасность для Европы.
Украинская война ослабила Россию, но демографические показатели по обе стороны фронта указывают скорее на общий спад, чем на быстрые перемены. Проблема в том, что «будильники» Европы и «красные линии» России, похоже, сделаны из одного материала - Европа слишком поздно осознает угрозу.
Поэтому Эстонии следует проявить инициативу: приостановить реализацию дорогостоящих имиджевых проектов, таких как Rail Baltica, и перенаправить освободившиеся ресурсы и рабочую силу на строительство предприятий по производству дронов.