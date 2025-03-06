Российские пропагандисты уверенно заявляли, что захват Украины займет всего несколько дней или недель. Однако после серьезных неудач и успешных контрнаступлений украинских войск появились насмешливые мемы, в которых вторая по силе армия мира оказалась лишь второй по силе… в самой Украине.

Неспособность российской армии достичь поставленных целей стала неожиданностью даже для ведущих аналитиков. Геополитический эксперт Джордж Фридман охарактеризовал этот сдвиг в мировом восприятии словами: «Холодная война только что завершилась - в Украине». По его мнению, 2023-2024 годы показали, что Россия с военной точки зрения - всего лишь региональный игрок.

Ее вооруженные силы несопоставимы с мощью США. Поэтому, когда европейские политики предупреждают Вашингтон, что поражение Украины угрожает безопасности Америки, в США в это попросту не верят. Ведь Россия настолько слаба, что не смогла даже захватить Украину - и это факт.

Эта ситуация особенно показательна, если учесть, что Украина воюет, образно говоря, «с одной рукой, завязанной за спиной». Россия методично разрушает ее энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, а военная помощь Запада поступает с ограничениями. Киеву запрещено наносить удары по территории России. И даже в таких условиях Москва не смогла добиться победы.