В воздушном пространстве Эстонии прошли учения НАТО

«Подобные учения наглядно демонстрируют способность к коллективной обороне и отражению любых угроз. Слаженное взаимодействие между различными средами и странами-участницами еще больше укрепляет нашу общую приверженность к обеспечению мира и стабильности в регионе», - сказал командущий ВВС Эстонии бригадный генерал Тоомас Суси.

Учения проходили в воздушном пространстве Эстонии и соседних стран. В них принимали участие различные воздушные суда НАТО и стран-участниц. В рамках учений воздушные и наземные подразделения потренировались выявлять цели, передавать информацию и координировать между собой различные действия. Это вносит прямой вклад в усиление обороноспособности НАТО и развитие единого управления между различными видами войск.

Во время учений ВВС Эстонии обеспечивали контроль тактических воздушных операций и ситуационную осведомленность в сотрудничестве с НАТО и союзниками. Помимо ВВС Эстонии, в учениях участвовали и артиллерийские подразделения эстонской дивизии, что позволило интегрировать управление воздушными и наземными средствами.

Учения подтвердили эффективность координации и командных цепочек, а также способность Эстонии поддерживать контроль воздушных операций и ситуационную осведомленность в подобных операциях.

Учения Viking Nebula являются частью подготовки к началу масштабных учений ВВС НАТО Ramstein Flag 2025 в ближайшие недели. Развитие способности действовать в разных условиях и координации действий помогает НАТО сдерживать угрозы и защищать территорию союзников.