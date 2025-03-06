Очевидно, что значительные изменения в сфере безопасности и мировой экономике, влияющие на нас, требуют от государства своевременной реакции. Нам нужна экономика, способная обеспечивать более мощную систему обороны, чем прежде, - пишет министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ).
ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС ⟩ Мне кажется, что в последние дни страсти накалились
За последние пару недель стало ясно, что Европа должна усилить свою роль в обеспечении безопасности. Это требует от Эстонии не только бюджетных и оборонных решений, но и экономических.
Введенные США пошлины уже замедляют рост мировой экономики, а возможные тарифы в отношении Европейского союза, по оценке Министерства финансов, могут еще больше ослабить экономический рост Эстонии. Как изменившаяся глобальная ситуация в сфере безопасности повлияет на иностранные инвестиции, пока неизвестно.
Эти опасения вполне обоснованы, и социал-демократы разделяют их с Партией реформ. Очевидно, что ситуация в экономике и сфере безопасности уже не такая, как полгода назад, когда заключался коалиционный договор. Социал-демократы готовы к необходимым изменениям.
В сложные времена особенно важно, чтобы руководство страной оставалось стабильным и уверенным. Работа правительства должна продолжаться даже в случае кризиса внутри коалиции. В этом правительстве именно социал-демократы обеспечивают такую устойчивость.
В последние дни страсти явно накалились, поэтому на следующей неделе будет разумно обсудить эти вопросы в спокойной обстановке. Вопрос регулирования не является ключевым - здесь всегда можно прийти к компромиссу. Более того, уже выяснилось, что изначальная информация была ложной: бюрократическую нагрузку не увеличивают, а наоборот, сокращают.
Роль социал-демократов в этом правительстве - обеспечивать баланс в противовес правым партиям. Я убежден, что Эстонии это особенно важно, если мы хотим, чтобы как можно больше людей понимали решения правительства. Да, у нас разные идеологические взгляды, но все важные и сложные решения, о которых удалось договориться, это правительство всегда принимало. Это факт.
Это не значит, что социал-демократы должны автоматически поддерживать все, что выносится на обсуждение. Для нас участие в правительстве - не самоцель. Прежде чем принимать решения, необходимо находить точки соприкосновения - это нормальный демократический процесс.
Меня раздражает риторика о «торможении» и «создании бюрократии». Любую партию можно упрекнуть в чем-то подобном, но такие обвинения не делают никого сильнее. Подобные заявления удобны для политической борьбы, но повышают ли они доверие к правительству в нынешних нестабильных условиях? Судя по опыту, рейтинги растут не от взаимных обвинений, а от реальных действий.
Теперь немного проясню некоторые моменты.
Что касается рабочей силы из-за рубежа, предложение Кристины Каллас не является оптимальным решением. Оно приведет к тому, что в Эстонию ежегодно будет приезжать около девяти тысяч человек - столько же, сколько у нас рождается детей за год! В качестве альтернативы мы предлагаем изменить одно из действующих исключений, о чем я уже говорил министру экономики.
Социал-демократы по-прежнему поддерживают запрет на участие в выборах для граждан России и Беларуси. Если этот пункт коалиционного соглашения будет соблюден всеми сторонами, то 27 марта парламент примет соответствующее решение. Если кто-то откажется от договоренности, это заблокирует весь процесс на уровне Конституции.
В энергетике мы выступаем за более низкие цены, экологичность и диверсификацию. Все расчеты всегда предоставляло Министерство климата - как год назад, так и сейчас. Напомню, что именно министр климата предложила исключить часть ветроэнергетики из правительственного соглашения, из-за чего вся концепция в ее изначальном виде утратила целостность.
Передаю привет из Африки! Я приехал на свадьбу друга - эта поездка была запланирована полгода назад. Тем не менее, я слежу за ситуацией в Эстонии и мире и готов действовать при необходимости. Пока же Эстония остается безопасной страной!