ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС Мне кажется, что в последние дни страсти накалились

Это не значит, что социал-демократы должны автоматически поддерживать все, что выносится на обсуждение. Для нас участие в правительстве - не самоцель. Прежде чем принимать решения, необходимо находить точки соприкосновения - это нормальный демократический процесс.

Меня раздражает риторика о «торможении» и «создании бюрократии». Любую партию можно упрекнуть в чем-то подобном, но такие обвинения не делают никого сильнее. Подобные заявления удобны для политической борьбы, но повышают ли они доверие к правительству в нынешних нестабильных условиях? Судя по опыту, рейтинги растут не от взаимных обвинений, а от реальных действий.

Теперь немного проясню некоторые моменты.

Что касается рабочей силы из-за рубежа, предложение Кристины Каллас не является оптимальным решением. Оно приведет к тому, что в Эстонию ежегодно будет приезжать около девяти тысяч человек - столько же, сколько у нас рождается детей за год! В качестве альтернативы мы предлагаем изменить одно из действующих исключений, о чем я уже говорил министру экономики.

Социал-демократы по-прежнему поддерживают запрет на участие в выборах для граждан России и Беларуси. Если этот пункт коалиционного соглашения будет соблюден всеми сторонами, то 27 марта парламент примет соответствующее решение. Если кто-то откажется от договоренности, это заблокирует весь процесс на уровне Конституции.

В энергетике мы выступаем за более низкие цены, экологичность и диверсификацию. Все расчеты всегда предоставляло Министерство климата - как год назад, так и сейчас. Напомню, что именно министр климата предложила исключить часть ветроэнергетики из правительственного соглашения, из-за чего вся концепция в ее изначальном виде утратила целостность.

Передаю привет из Африки! Я приехал на свадьбу друга - эта поездка была запланирована полгода назад. Тем не менее, я слежу за ситуацией в Эстонии и мире и готов действовать при необходимости. Пока же Эстония остается безопасной страной!