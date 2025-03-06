За 6000 километров от родины Спектакль на эстонском языке собрал полный зал зрителей

Режиссер Керсти Силлаотс поставила остроумный спектакль «Мужчина», в котором основное внимание уделено размышлениям о том, что значит быть мужчиной. В ресторане, за бокалом шампанского, женщины пытались разгадать загадку: «Что же это за существо - мужчина?»: почему они смеются над собственными шутками, которые никто другой не понимает, почему они утверждают, что «все в порядке», несмотря на явные признаки обратного, почему часами могут смотреть телевизор, не реагируя на вопросы, и почему верят, что посудомоечная машина сама все помоет?

Но мы знаем, что за внешностью крепкого и мужественного мужчины часто скрывается нежная личность, нуждающаяся в любви и заботе, чье главное желание - побыть в объятиях женщины. Как же предложить мужчине эту уверенность и чувство безопасности, которые ему необходимы, чтобы чувствовать себя услышанным и понятым? Потому что правда в том, что если мужчина чувствует, что его не слушают и не ценят дома, он может начать искать это внимание в другом месте.

Эти темы были рассмотрены в спектакле, который, помимо глубоких размышлений, подарил зрителям много смеха и уже знакомых эмоций.

Спектакль «​Мужчина» (Mees). Фото: Erakogu

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