14 тысяч мест на чемпионате Европы были раскуплены эстонскими болельщиками за четыре часа

Сборная Эстонии по баскетболу сыграет на групповом этапе чемпионата Европы в Риге, столице Латвии. Федерация баскетбола Латвии выбрала Эстонию своим официальным партнером. Вчера поступили в продажу билеты для эстонских болельщиков. За четыре часа было продано 14 тысяч билетов на пять матчей сборной Эстонии, что составляет около 2800 пакетов. О таком успехе сообщил официальный аккаунт чемпионата Европы по баскетболу в социальных сетях, добавив: «Праздник начинается».