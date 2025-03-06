Сегодня вечером, около 20:00, в системе самообслуживания Elisa произошел технический сбой, который помешал клиентам использовать сервис и мог отображать неверные данные для входа.
В системе самообслуживания Elisa произошел технический сбой
Для устранения проблемы Elisa временно закрыла доступ к системе самообслуживания для всех клиентов.
«Специалисты активно работают над устранением неисправности и выяснением точной причины. Приносим извинения всем клиентам, которым это доставило неудобства», - сообщил руководитель IT-отдела Elisa Тоомас Полли.
Другие IT-системы и услуги Elisa не были затронуты сбоем. Причина неисправности и ее точный масштаб уточняются.