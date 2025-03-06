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В системе самообслуживания Elisa произошел технический сбой

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Фото статьи
Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Сегодня вечером, около 20:00, в системе самообслуживания Elisa произошел технический сбой, который помешал клиентам использовать сервис и мог отображать неверные данные для входа.

Для устранения проблемы Elisa временно закрыла доступ к системе самообслуживания для всех клиентов.

«Специалисты активно работают над устранением неисправности и выяснением точной причины. Приносим извинения всем клиентам, которым это доставило неудобства», - сообщил руководитель IT-отдела Elisa Тоомас Полли.

Другие IT-системы и услуги Elisa не были затронуты сбоем. Причина неисправности и ее точный масштаб уточняются.

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