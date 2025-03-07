В Таллинне и Харьюмаа готовятся к внедрению единого билета на общественный транспорт

«Мы не можем назвать точную дату, так как многое зависит от технических решений, которые должны реализовать участвующие стороны, чтобы все функционировало. Это скорее будет середина лета, потому что мы не хотим вводить такие изменения во время Праздника песни и танца», – сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.