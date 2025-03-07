Скоро в Таллинне и Харьюмаа появится единый билет на общественный транспорт, благодаря которому пассажиры смогут свободно перемещаться по городу и уезду как на автобусе, так и поезде, не покупая несколько билетов, пишет Rus.ERR.
В Таллинне и Харьюмаа готовятся к внедрению единого билета на общественный транспорт
Как объясняет министр регионального развития Пирет Хартман, единый билет планируется внедрить летом этого года.
«Мы не можем назвать точную дату, так как многое зависит от технических решений, которые должны реализовать участвующие стороны, чтобы все функционировало. Это скорее будет середина лета, потому что мы не хотим вводить такие изменения во время Праздника песни и танца», – сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.
В рамках реформы пересматриваются цены на билеты, некоторые из них могут стать дороже, а другие – дешевле.
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