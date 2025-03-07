Космический корабль Starship второй раз подряд взорвался в ходе испытаний

Судя по видеотрансляции, на высоте около 150 км примерно через 10 минут после запуска и вскоре после отделения от ракеты-носителя корабль начал хаотично вращаться, из него полетели искры, после чего связь прервалась.

При этом ракета-носитель Super Heavy благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в американском штате Техас.

«Могу подтвердить, что мы действительно потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз», — сказал представитель SpaceX.

Это уже второе испытание в этом году, при котором теряется одна из ступеней ракеты — 17 января верхняя ступень также разрушилась вскоре после запуска из Техаса.

В SpaceX заявили, что проанализируют последний запуск, чтобы понять причину аварии, и отметили, что взрыв произошел после потери нескольких двигателей.

«Как всегда, успех приходит благодаря полученным знаниям», — заявили в компании.

Ускоритель Фото: Getty Images

По данным SpaceX, обломки ракеты должны были упасть в пределах заранее определенной зоны.

Тем не менее, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение ввести временные ограничения на полеты в нескольких аэропортах штата Флорида из-за потенциальной угрозы падения обломков Starship.

Эта мера, в частности, коснулась аэропортов Майами, Орландо, Палм-Бич и Форт-Лодердейла. Позднее ограничения были сняты.

Основатель SpaceX Илон Маск пока не прокомментировал испытание.

Ракета, состоящая из двух ступеней — ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, — самая большая и мощная не только в арсенале SpaceX, но и во всей истории космических полетов.