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В пятницу электричество на бирже резко подорожало

Редактор: rus.postimees.ee
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Электричество.
Электричество. Фото: Andrey Metelev/ Unsplash

Стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в странах Балтии в пятницу достигла самой высокой отметки за последние шесть дней, пишет Rus.ERR.

7 марта среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве поднялась до 9,75 цента за киловатт-час, что почти на 235% больше, чем днем ранее. В Финляндии тариф вырос более чем в четыре раза - до 4,86 цента за киловатт-час.

C 3 по 6 марта стоимость электричества в Эстонии не превышала трех центов за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.

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