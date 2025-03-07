Стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в странах Балтии в пятницу достигла самой высокой отметки за последние шесть дней, пишет Rus.ERR.
В пятницу электричество на бирже резко подорожало
7 марта среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве поднялась до 9,75 цента за киловатт-час, что почти на 235% больше, чем днем ранее. В Финляндии тариф вырос более чем в четыре раза - до 4,86 цента за киловатт-час.
C 3 по 6 марта стоимость электричества в Эстонии не превышала трех центов за киловатт-час.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.