В пятницу электричество на бирже резко подорожало

7 марта среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве поднялась до 9,75 цента за киловатт-час, что почти на 235% больше, чем днем ранее. В Финляндии тариф вырос более чем в четыре раза - до 4,86 цента за киловатт-час.