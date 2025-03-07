Центристы за месяц собрали пожертвований на 70 000 евро

Как сообщили в Центристской партии, внушительную сумму удалось собраться за месяц благодаря 700 жертвователям.

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Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что 70 000 евро были собраны за счет пожертвований частных лиц, многие из которых не являются членами партии.

«Наши сторонники внесли посильный вклад, и многие из них пообещали делать это ежемесячно. Люди устали от повышения налогов и высокомерного отношения правительства, а ожидание более человечной политики велико », – подчеркнул Кылварт.

Напомним, что 7 февраля Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, Михаил Корб и Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.

Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, который не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.