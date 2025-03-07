С субботы, 8 марта, запрещено выходить на лед внутренних водоемов Эстонии. Запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и спасения жизней. Об этом сообщили в пресс-службе Спасательного департамента.
Спасатели напомнили жителям Эстонии о важном запрете, который вступает в силу с завтрашнего дня
«Люди склонны переоценивать прочность льда. Теплая погода и весеннее солнце сделали ледяной покров тонким и хрупким, и выход на лед уже небезопасен, даже если он кажется целым и крепким. В нынешних условиях лед может треснуть мгновенно - достаточно сделать всего несколько шагов», - сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.
По оценке Агентства окружающей среды, ледовый сезон 2024/2025 годов оказался исключительно коротким и необычным.
Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок - еще меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность льда и следили за тем, чтобы они не выходили на него.
Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми и подростками о состоянии льда и связанных с ним рисках. Если вы заметили, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно звоните по номеру 112 и вызывайте помощь.
В этом году утонуло два человека - оба были рыбаками, провалившимися под лед. В трех случаях под лед провалились четверо детей, к счастью, все они были спасены. Спасателям пришлось выводить с опасного льда 115 человек.