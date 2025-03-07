Существует распространенное мнение, что жилищный кредит необходимо погасить до выхода на пенсию, однако, по словам руководителя направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осиповой, это не соответствует действительности.
Можно ли выплачивать жилищный кредит и в пенсионном возрасте?
Хотя жилищный кредит можно выплачивать и в пенсионном возрасте, последний платеж, как правило, должен быть произведен не позднее достижения заемщиком 75-летия, то есть примерно в первые десять лет на пенсии выплата кредита является вполне обычным явлением.
Кроме того, у более чем 35 процентов клиентов Coop Pank срок погашения жилищного кредита выходит за пределы начала пенсионного возраста. После выхода на пенсию ежемесячный платеж по кредиту может составлять большую часть дохода, чем в момент его оформления, но это не означает, что пенсионеры непременно сталкиваются с трудностями при выплате кредита.
Это связано с тем, что при принятии решения о выдаче кредита банки следуют четкому правилу: сумма ежемесячного платежа не должна превышать 40 - 50 процентов чистого дохода заемщика. То есть после выплаты кредита у человека остается не менее 50 процентов дохода на покрытие других расходов, что также является достаточным буфером, чтобы справиться с выплатами по кредиту, если доход в будущем несколько снизится.
Важно и то, что с выходом на пенсию повседневные расходы, как правило, снижаются. Например, у большинства пенсионеров нет иждивенцев, а также уменьшаются или полностью исчезают расходы, связанные с работой. Таким образом, хотя доход в пенсионном возрасте, скорее всего, сократится, снизятся и затраты на повседневную жизнь, что делает обслуживание кредита более доступным.
Также важно учитывать, что будущая пенсия зависит от размера заработной платы, а средний рост зарплат за последние десять лет составлял 6,9 процента в год. Анализируя кредитный портфель Coop Pank, можно сказать, что даже если ежегодный рост зарплат составит всего три процента, а будущая пенсия будет равна примерно 50 процентам заработной платы, то соотношение ежемесячного платежа по кредиту и пенсионного дохода вырастет лишь с 37 до 42 процентов.
Пример: 40-летний заемщик с нетто-доходом в 1600 евро берет жилищный кредит в размере 130 000 евро на 30 лет. Это означает, что к моменту выхода на пенсию ему останется погашать кредит еще в течение пяти лет.
Размер ежемесячного платежа по такому кредиту составляет примерно 620 евро. Если исходить из того, что зарплата заемщика увеличивается на три процента в год, то через 25 лет его ожидаемая пенсия будет примерно равна его текущей зарплате, то есть составит около 1600 евро.
Однако часто случается так, что, когда люди достигают пенсионного возраста и их потребности меняются, они меняют свое жилье на значительно меньшее, тем самым экономя как на расходах на проживание, так и на жилищном кредите.
Статистика банка показывает, что в более чем 95 процентов случаев, когда срок кредита заканчивается после достижения заемщиком 65-летия, соотношение рыночной стоимости залогового имущества и остатка кредита составляет менее 50 процентов, то есть стоимость недвижимости как минимум вполовину превышает остаток кредита. Поэтому смена места жительства во время выхода на пенсию часто приносит дополнительный доход.
Хотя часто говорят о снижении доходов в пенсионном возрасте, возможна и обратная ситуация. В Эстонии работает около трети пенсионеров, то есть они могут одновременно получать и пенсию, и заработную плату. Поэтому не стоит опасаться выплаты жилищного кредита на пенсии, однако при этом важно следить за долговой нагрузкой и тщательно планировать свои доходы и расходы.
Одним из способов увеличения будущего дохода является вложение средств в третью пенсионную ступень с использованием налоговых льгот. Также важно заранее продумать, какое жилье будет наиболее разумным вариантом в пенсионном возрасте, и своевременно предпринять необходимые шаги для его смены.