Можно ли выплачивать жилищный кредит и в пенсионном возрасте?

Хотя жилищный кредит можно выплачивать и в пенсионном возрасте, последний платеж, как правило, должен быть произведен не позднее достижения заемщиком 75-летия, то есть примерно в первые десять лет на пенсии выплата кредита является вполне обычным явлением.

Кроме того, у более чем 35 процентов клиентов Coop Pank срок погашения жилищного кредита выходит за пределы начала пенсионного возраста. После выхода на пенсию ежемесячный платеж по кредиту может составлять большую часть дохода, чем в момент его оформления, но это не означает, что пенсионеры непременно сталкиваются с трудностями при выплате кредита.

Это связано с тем, что при принятии решения о выдаче кредита банки следуют четкому правилу: сумма ежемесячного платежа не должна превышать 40 - 50 процентов чистого дохода заемщика. То есть после выплаты кредита у человека остается не менее 50 процентов дохода на покрытие других расходов, что также является достаточным буфером, чтобы справиться с выплатами по кредиту, если доход в будущем несколько снизится.

Важно и то, что с выходом на пенсию повседневные расходы, как правило, снижаются. Например, у большинства пенсионеров нет иждивенцев, а также уменьшаются или полностью исчезают расходы, связанные с работой. Таким образом, хотя доход в пенсионном возрасте, скорее всего, сократится, снизятся и затраты на повседневную жизнь, что делает обслуживание кредита более доступным.