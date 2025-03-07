«Левадия» подписала центрального защитника, признанного лучшим на престижном молодежном турнире

К команде присоединился 20-летний Виктори Иборо Сандэй, для которого это первый профессиональный контракт.

До этого Сандэй выступал в известной нигерийской академии Beyond Limits FA. По информации клубного сайта «Левадии», он обладает выдающимися физическими данными и хорошо вписывается в команду по своим игровым качествам.

Свой дебют Сандэй может провести уже в субботу, когда «Левадия» отправится в гости к тартуской «Таммеке».

В прошлом году Сандэй вместе со своей командой одержал победу на престижном итальянском молодежном турнире Viareggio Cup, где был признан лучшим центральным защитником.

«Я очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт и присоединиться к «Левадии». У меня и у команды есть много целей, к которым мы стремимся, и я хочу, чтобы вместе мы завоевали все трофеи в Эстонии! Кроме того, мы приложим максимум усилий, чтобы пройти как можно дальше в турнирах УЕФА.

До приезда сюда я ничего не знал об Эстонии, но теперь, когда «Левадия» тепло меня приняла, я понимаю, что здесь живут замечательные люди! Присоединение к "зелено-белым" – отличный старт для моей профессиональной карьеры, ведь «Левадия» – один из ведущих клубов страны. Я очень рад быть в Эстонии и «Левадия», и с нетерпением жду встречи с болельщиками!» – сказал Сандэй в интервью для портала клуба.

Президент клуба Виктор Левада добавил: «Добро пожаловать в семью «Левадии», Виктори! Это был долгий и сложный процесс, чтобы он прибыл в Эстонию, но я очень рад, что теперь он наконец в Таллине. Это талантливый молодой игрок, в котором мы видим большой потенциал. Виктори – именно тот футболист, который нам нужен и который отлично вписывается в нашу игровую модель. Теперь начинается упорная работа для достижения поставленных целей. Желаю Виктори успехов и больших достижений в «Левадиия»!