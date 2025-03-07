Макрон ответил на намек Путина, предложив всей Европе свой ядерный зонтик

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его страна остается преданным и непоколебимым союзником НАТО. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение готовность членов альянса в случае необходимости защищать Америку.