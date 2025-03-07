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Макрон ответил на намек Путина, предложив всей Европе свой ядерный зонтик

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Justin Tallis / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его страна остается преданным и непоколебимым союзником НАТО. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение готовность членов альянса в случае необходимости защищать Америку.

​«Мы всегда поддерживали друг друга», – сказал Макрон журналистам в Брюсселе после встречи лидеров Евросоюза, на которой обсуждалась европейская безопасность.

Макрон подчеркнул, что Франция всегда проявляла уважение и дружеское отношение к США.

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