Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его страна остается преданным и непоколебимым союзником НАТО. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение готовность членов альянса в случае необходимости защищать Америку.
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Макрон ответил на намек Путина, предложив всей Европе свой ядерный зонтик
«Мы всегда поддерживали друг друга», – сказал Макрон журналистам в Брюсселе после встречи лидеров Евросоюза, на которой обсуждалась европейская безопасность.