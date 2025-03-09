Такому в университетах не учат: как древнее китайское искусство помогает жителям Эстонии бороться со стрессом

Медленный вдох - медленный выдох... В этой полной суеты жизни нам всем порой не хватает момента, чтобы замедлиться и расслабиться, почувствовать свой внутренний мир и найти спокойствие. Именно этому в Таллиннском клубе Чжун Юань Цигун учит Ирина Варламова - преподаватель древней китайской оздоровительной практики Цигун.

Еще 20 лет назад Ирина не представляла, что однажды она бросит свою работу проектировщиком производственных процессов и станет настоящим мастером Цигун - будет путешествовать по миру, медитировать у китайского храма Шаолинь и обучать жителей Эстонии древнему искусству работы с внутренней энергией человека.

«Я пробовала разные направления. Я, конечное же, попробовала йогу и другие психологические практики. Однажды услышала от своей знакомой про Цигун. К нам как раз в Эстонию приехал один интересный мастер из Москвы. Я позанималась у него, это был 2003-2004 год. Потом сюда приехал мастер из Китая Сюй Минтан. Мне очень понравилось у него заниматься, понравилась логичная система. Тут не надо ни во что верить, ты просто занимаешься, делаешь упражнения и получаешь результат», - рассказывает Ирина.

Ирина Варламова со своим учителем Сюй Минтаном. Фото: личный архив

Предполагается, что искусство Цигун зародилось более двух тысяч лет назад в Древнем Китае. Оно объединило в себе даосскую алхимию, верования буддистов, медитативные практики и древнюю китайскую медицину. Позднее монахи Шаолиньского монастыря разработали систему движений, помогающих укрепить тело при помощи энергии Ци.

«Если переводить с китайского, то слово "цигун" состоит из двух слов, иероглифов. "Ци" - энергия, и "Гун" - работа. То есть это работа с энергией. Когда мы тренируемся управлять своими внутренними процессами, внутренней энергией. Таким образом развиваться, становится лучше, здоровее, активнее», - объясняет Ирина.

В Эстонии живет около четырех мастеров Цигун, точных данных ни у кого нет. Учеников же - не менее трех сот, и их число растет с каждым годом.

Как стать преподавателем Цигун, можно ли на этом зарабатывать хорошие деньги и какие экстраординарные способности открывают занятия восточными практиками? Ответы на эти вопросы вы найдете, посмотрев видео.