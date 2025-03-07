В Финляндии хотят изменить Закон об иностранцах и процедуру депортации и высылки

Правительство предлагает ускорить обработку заявлений о предоставлении убежища и ввести ограничения на поездки для лиц, получивших международную защиту, сообщает Министерство внутренних дел Финляндии.

Законопроект вводит ограничения на посещение стран происхождения людьми, получившими международную защиту. Кроме того, планируется усиление мер по исполнению решений о депортации.

В законопроекте также уточняется, как поездки в страну происхождения влияют на рассмотрение вопроса об аннулировании статуса международной защиты. Статус беженца может быть аннулирован, если человек совершает поездку в страну своего гражданства или в страну, где он ранее постоянно проживал.

Тем не менее, согласно предложению, при принятии решения об аннулировании статуса важность поездки будет рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае.

Срок действия проездных документов, выданных Финляндией, также будет ограничен, чтобы они не могли использоваться для поездок в страну гражданства или в страну, где получивший международную защиту человек ранее проживал.

Кроме того, власти хотят ускорить исполнение решений о депортации. Это планируется за счет унификации процедур исполнения решений о депортации и высылке.

Протокол собеседования по вопросу предоставления убежища также будет изменен. Планируется, что он станет добровольным дополнительным материалом, прилагаемым к заявлению.