Футбольный тренер, получивший рекордную дисквалификацию: я не нападал на судью физически!

«Лион» принимал «Брест» и вел в счете 2:1 после гола Александра Ляказетта на 82-й минуте. Уже в добавленное время главный арбитр Бенуа Мийо отправился к экрану VAR, чтобы проверить возможное нарушение в штрафной «Лиона».

Португальский специалист Паулу Фонсека, возглавивший «Лион» лишь в конце января, не смог сдержать эмоций. Судья Мийо показал ему красную карточку, но тренер не остановился и продолжил словесные выпады, после чего показалось, что тренер напал на арбитра.

Как это часто бывает в подобных ситуациях, стороны дали совершенно разные версии произошедшего.

Судья Бенуа Мийо в интервью L'Équipe пояснил, что Фонсека вел себя агрессивно, за что и получил красную карточку. По словам арбитра, тренер пытался ударить его головой, но в итоге их носы лишь слегка соприкоснулись.

«Я даже не успел сказать ему, что пенальти не будет», – рассказал Мийо, который подошел к Фонсеке после просмотра видеоповтора.

Французская федерация футбола жестко отреагировала на инцидент, запретив Фонсеке руководить командой до конца ноября – как до, так и во время матчей, а также после них. «Лион» намерен обжаловать это решение, и сам Фонсека также подаст апелляцию.

Журналисты смогли пообщаться с Фонсекой после четвергового матча Лиги Европы против бухарестского FCSB, в котором «Лион» одержал победу со счетом 3:1.

«Я не собираюсь сдаваться, у нас есть возможность подать апелляцию, чтобы добиться справедливости. Президент клуба меня поддерживает. Хочу подчеркнуть, что получил девятимесячную дисквалификацию за эпизод, после которого извинился. Я вижу медиацирк вокруг этой ситуации. Да, я словесно напал на судью, но не физически – и у меня не было такого намерения», – заявил Фонсека.

После 24 туров чемпионата Франции «Лион» занимает 6-е место с 39 очками. В последних четырех матчах команда одержала три победы, уступив лишь лидеру турнира – ПСЖ (2:3).

До прихода в «Лион» Фонсека тренировал несколько европейских клубов, включая «Рому» и «Лилль».