Экономический рост добрался и до фондовой биржи: эстонские компании намерены выплатить щедрые дивиденды

Хотя это еще не особенно отражается на ценах акций, квартальные отчеты предприятий, котирующихся на Таллиннской бирже, показывают, что экономический рост последнего квартала прошлого года отражается на их финансовых результатах.
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Если в первом квартале прошлого года у дюжины из 18 компаний, входящих в основной список, упал оборот, то во втором и третьем кварталах это произошло у девяти компаний, а в четвертом квартале - только у пяти.