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Экономический рост добрался и до фондовой биржи: эстонские компании намерены выплатить щедрые дивиденды

Перевод: Дмитрий Рая
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Иллюстративгный снимок.
Иллюстративгный снимок. Фото: Anna Nekrashevich / Pexels

Хотя это еще не особенно отражается на ценах акций, квартальные отчеты предприятий, котирующихся на Таллиннской бирже, показывают, что экономический рост последнего квартала прошлого года отражается на их финансовых результатах.

Если в первом квартале прошлого года у дюжины из 18 компаний, входящих в основной список, упал оборот, то во втором и третьем кварталах это произошло у девяти компаний, а в четвертом квартале - только у пяти.

Число компаний, понесших квартальные убытки, сократилось с пяти в первом квартале прошлого года до двух в третьем и четвертом кварталах.

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