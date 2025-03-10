Тысячи водителей смогут управлять мотоциклом без экзамена – подробно о новом правиле

Уже скоро в Эстонии водителям легковых автомобилей разрешат управлять мотоциклами категории A1 без отдельного экзамена в Департаменте транспорта. Rus.Postimees выяснил, как пересесть на такой байк, чем он отличается от других и приведет ли нововведение к росту числа смертей на дорогах.