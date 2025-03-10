Уже скоро в Эстонии водителям легковых автомобилей разрешат управлять мотоциклами категории A1 без отдельного экзамена в Департаменте транспорта. Rus.Postimees выяснил, как пересесть на такой байк, чем он отличается от других и приведет ли нововведение к росту числа смертей на дорогах.
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Тысячи водителей смогут управлять мотоциклом без экзамена – подробно о новом правиле
«Цель поправок - упростить получение водительских прав категории A1 для владельцев прав B-категории со стажем не менее двух лет», - сказал руководитель транспортного и дорожного отдела Министерства климата Маргус Тяхепыльд.