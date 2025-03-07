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Рынок жилья восстанавливается, а площадь квартир уменьшается

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Квартира. Иллюстративное фото
Квартира. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рынок недвижимости Эстонии демонстрирует признаки восстановления, и застройщики начали активное планирование новых проектов. В этом году может увеличиться объем продаж новостроек, но высокие цены заставят покупателей тщательно обдумывать каждый квадратный метр, считает руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас.

​По словам Кикас, положительным моментом является то, что застройщики стали смелее, и начинают масштабные проекты как в Таллинне, так и за его пределами. Если в последние годы застройщиков сдерживала растущая стоимость финансирования, то сейчас мы видим, как все больше и больше застройщиков приступают к строительству. Однако цены на новые объекты остаются высокими, поскольку затраты на строительство продолжают расти.

В Эстонии цены на недвижимость росли самыми быстрыми темпами в Европе за последнее десятилетие, и с учетом доходов населения и общего уровня жизни доступность жилья снизилась. Это означает, что доходы людей, которые могут позволить себе купить жилье в новостройке, скорее всего, выше среднего уровня, и поэтому застройщики сосредоточились на более эксклюзивной жилой недвижимости.

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