Рынок жилья восстанавливается, а площадь квартир уменьшается

​По словам Кикас, положительным моментом является то, что застройщики стали смелее, и начинают масштабные проекты как в Таллинне, так и за его пределами. Если в последние годы застройщиков сдерживала растущая стоимость финансирования, то сейчас мы видим, как все больше и больше застройщиков приступают к строительству. Однако цены на новые объекты остаются высокими, поскольку затраты на строительство продолжают расти.