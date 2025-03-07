Популярность рефинансирования жилищных кредитов в последние годы выросла. По словам эксперта банка Citadele, из-за снижения ставки Euribor этот год - хорошее время для рефинансирования, однако, чтобы получить максимальную финансовую выгоду, заемщику следует внимательно следить за сопутствующими расходами и использовать различные кампании.
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Расходы против доходов: в каком случае в этом году стоит рефинансировать жилищный кредит?
«Рост цен последних лет заставил людей искать способы экономии. Один из таких способов - пересмотр процентных ставок по кредиту, что стоит делать время от времени. Рефинансирование - подходящий инструмент для этого», - рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.