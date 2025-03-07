Расходы против доходов: в каком случае в этом году стоит рефинансировать жилищный кредит?

Популярность рефинансирования жилищных кредитов в последние годы выросла. По словам эксперта банка Citadele, из-за снижения ставки Euribor этот год - хорошее время для рефинансирования, однако, чтобы получить максимальную финансовую выгоду, заемщику следует внимательно следить за сопутствующими расходами и использовать различные кампании.