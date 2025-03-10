Пн, 10.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ИВАН МАКАРОВ Как Трамп превратил эстонских «националистов» в воинственных «русофилов»

Copy
Факельное шествие EKRE 24 февраля 2025 года. На переднем плане лидер партии Мартин Хельме.
Факельное шествие EKRE 24 февраля 2025 года. На переднем плане лидер партии Мартин Хельме. Фото: Eero Vabamägi

Фракция EKRE занялась в Рийгикогу лоббированием интересов Московского патриархата и блокировкой законопроекта, лишающего граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах. Иван Макаров считает, что уже в недалеком будущем на новом витке спирали своего бестолкового развития ERKE снова вернется к пренебрежению «русским электоратом».

В сложных исторических ситуациях порой происходят процессы, которые трудно объяснить при помощи традиционной логики. То, что под влиянием радикальной международной христианской организации и в результате воцарения в США Дональда Трампа произошло с эстонскими народными консерваторами, похоже на метаморфозу, когда из жесткой куколки вдруг вылупляется чудесная бабочка.

С той разницей, что случае с EKRE вылупился далеко не махаон, а… Не будем уточнять: что вылупилось, то и вылупилось. Обратно не запихнешь.

Многие наверняка помнят библейский лозунг совка «перекуем мечи на орала», Советский Союз в свое время подарил ООН соответствующую скульптуру работы Вучетича. В случае с EKRE эстонских националистов перековали в орущих в парламенте воинственных русофилов.

В изумлении даже Яна Тоом

Кто-то скажет - нет, не может такого быть никогда, ведь политики этой партии пару лет назад отказались давать интервью на русском языке и участвовать в русскоязычных передачах… И даже много всего повидавшая политик Яна Тоом была поражена и с юмором описывала, как националисты в Рийгикогу вдруг всей гурьбой, отталкивая друг друга, бросились на защиту интересов Московского патриархата.

Похоже, что тут сыграла теория спиральной динамики Дона Бека и Криса Кована: партия национал-консерваторов на более высоком витке спирали повторяет ранее уже пройденный и вроде бы забытый этап. Вспомним русскоязычную газету EKRE в Нарве и предвыборную рекламу, которая нарушала Закон о языке.

Тогда многие были ошарашены: хороши «националисты», первыми погрешившие против государственного языка! Затем оказалось, что по-настоящему консервативными оказались как раз русскоязычные избиратели, опять проголосовавшие за центристов, а русские ячейки EKRE рассосались и разбрелись по логовам политических противников…

И вот он, новый этап: сегодня EKRE занимается в Рийгикогу в основном лоббированием интересов Московского патриархата и блокировкой законопроекта, лишающего граждан стран-агрессоров дарованного им права голосовать на местных выборах. Так называемые народные консерваторы действуют в парламенте заодно с еще недавно ненавидимыми ими чаплыгинцами и опять покушаются на голоса избирателей Koos и Центристской партии.

Совершенно ясно, что в недалеком будущем на новом витке спирали своего бестолкового развития экресцы вернутся к пренебрежению проигнорировавшим их «русским электоратом», но до того, как ностальгически хрястнуться с башни своего воздушного русофильского замка, подарят политологам и просто сторонним наблюдателям немало веселых минут.

Рост поддержки Мартина Хельме

На днях в Delfi появилась информация, которая помогает понять, какие надежды лелеют переобувшиеся в чеботы экресцы: согласно результатам проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS опроса на тему популярности потенциальных премьер-министров, председатель EKRE Мартин Хельме «...наращивает свою поддержку именно в среде иноязычных жителей, утроив за месяц этот процент. За взлетом Хельме кроется поддержка именно жителей других национальностей. Если в январе председателя EKRE хотели бы видеть премьер-министром 4% жителей других национальностей, то теперь этот показатель вырос до 12%. Сейчас Мартина Хельме поддерживает почти столько же жителей других национальностей, сколько поддерживает его эстонцев».

Конечно же русскоязычные комментаторы в форумах будут до самых выборов раздувать тщеславие Мартина, как это было и раньше, но в самый момент выборов опять вспомнят, что его папа Март - «фашист», выудят из памяти пыльные обидные цитаты - и проголосуют по старинке, то есть за «русскомирских» политиков.

Ну а пока русское железо горячо, народные консерваторы лупят по нему наотмашь сууре-ляхтрускими кувалдами. Член парламентской фракции EKRE Варро Вооглайд опубликовал революционное воззвание, в котором требует «...заменить не только всю властную верхушку, но и неприкрыто враждебную к русскому ментальность, носителями которой помимо верхушки власти являются и многие националисты». Таким образом депутат рассчитывает установить с Россией «добрососедские отношения».

Вооглайд всерьез считает, что как только будет свергнута сегодняшняя власть в Эстонии и ряды той же EKRE, при фракции которой он состоит в качестве беспартийного сына полка, подвергнутся еще одной тотальной чистке, так сразу восстановится партнерство с Россией, загудят на нашей железке нефтяные эшелоны и откроются просторы Сибири, куда можно будет отправлять нежелательные (для Вооглайда) элементы.

Порожденный семьей Хельме монстр

Глава FB-группы «Консерваторы» Стен-Ханс Вихмар считает, что в своей риторике парламентская партия подошла к той черте, за которой начинается предательство, тем более что председатель EKRE повторил и поддержал основной тезис Вооглайда.

«Виктор Кингисепп желает перевоспитать или даже заменить эстонских националистов… и такого предателя держит под своей крышей EKRE, позволяя ему сидеть в парламенте. И дело не столько в самом Вооглайде, а в семье Хельме, которая породила монстра…», - пишет самый главный консерватор.

События, произошедшие в Эстонии в 1939 и 1940 годах, обернулись потерей независимости, чудовищными репрессиями и полувековой изоляцией от остального мира за пределами СССР. Но если тогда предателями были коммунисты, то теперь на эту роль претендуют «народные консерваторы». В искренность их заявлений очень трудно поверить - просто уверовав в свои иллюзорные рейтинги, они собирались управлять Эстонией, но избиратели решили иначе, и это был шок, от которого экресцы до сих пор не оправились.

Из-за грубой и агрессивной риторики партия попала в изоляцию, так как коалицию с ней исключили все остальные политические силы. Даже центристы, с которыми EKRE сейчас синхронизирует свои действия в Рийгикогу, избегали коалиции с ними в Таллиннском городском собрании, предпочитая вплоть до свержения Михаила Кылварта общество социал-демократов.

Отсюда и политическое сожительство с исповедующей средневековую идеологию международной реакционной сектой, и прокремлевская риторика, так как других союзников EKRE просто негде взять. С обращенными в их политическую веру людьми дискутировать невозможно, так как они крайне уперты и агрессивны. Впрочем, это касается и представителей «русского мира».

Так что самая большая и чреватая для Эстонии потеря в ходе трансформации патриотов в экстремистов - утрата многих ранее уравновешенных и здравомыслящих избирателей, принимавших не протестные, а разумные решения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх