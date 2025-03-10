ИВАН МАКАРОВ Как Трамп превратил эстонских «националистов» в воинственных «русофилов»

Конечно же русскоязычные комментаторы в форумах будут до самых выборов раздувать тщеславие Мартина, как это было и раньше, но в самый момент выборов опять вспомнят, что его папа Март - «фашист», выудят из памяти пыльные обидные цитаты - и проголосуют по старинке, то есть за «русскомирских» политиков.

Ну а пока русское железо горячо, народные консерваторы лупят по нему наотмашь сууре-ляхтрускими кувалдами. Член парламентской фракции EKRE Варро Вооглайд опубликовал революционное воззвание, в котором требует «...заменить не только всю властную верхушку, но и неприкрыто враждебную к русскому ментальность, носителями которой помимо верхушки власти являются и многие националисты». Таким образом депутат рассчитывает установить с Россией «добрососедские отношения».

Вооглайд всерьез считает, что как только будет свергнута сегодняшняя власть в Эстонии и ряды той же EKRE, при фракции которой он состоит в качестве беспартийного сына полка, подвергнутся еще одной тотальной чистке, так сразу восстановится партнерство с Россией, загудят на нашей железке нефтяные эшелоны и откроются просторы Сибири, куда можно будет отправлять нежелательные (для Вооглайда) элементы.

Порожденный семьей Хельме монстр

Глава FB-группы «Консерваторы» Стен-Ханс Вихмар считает, что в своей риторике парламентская партия подошла к той черте, за которой начинается предательство, тем более что председатель EKRE повторил и поддержал основной тезис Вооглайда.