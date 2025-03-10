Фракция EKRE занялась в Рийгикогу лоббированием интересов Московского патриархата и блокировкой законопроекта, лишающего граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах. Иван Макаров считает, что уже в недалеком будущем на новом витке спирали своего бестолкового развития ERKE снова вернется к пренебрежению «русским электоратом».
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Как Трамп превратил эстонских «националистов» в воинственных «русофилов»
В сложных исторических ситуациях порой происходят процессы, которые трудно объяснить при помощи традиционной логики. То, что под влиянием радикальной международной христианской организации и в результате воцарения в США Дональда Трампа произошло с эстонскими народными консерваторами, похоже на метаморфозу, когда из жесткой куколки вдруг вылупляется чудесная бабочка.
С той разницей, что случае с EKRE вылупился далеко не махаон, а… Не будем уточнять: что вылупилось, то и вылупилось. Обратно не запихнешь.
Многие наверняка помнят библейский лозунг совка «перекуем мечи на орала», Советский Союз в свое время подарил ООН соответствующую скульптуру работы Вучетича. В случае с EKRE эстонских националистов перековали в орущих в парламенте воинственных русофилов.
В изумлении даже Яна Тоом
Кто-то скажет - нет, не может такого быть никогда, ведь политики этой партии пару лет назад отказались давать интервью на русском языке и участвовать в русскоязычных передачах… И даже много всего повидавшая политик Яна Тоом была поражена и с юмором описывала, как националисты в Рийгикогу вдруг всей гурьбой, отталкивая друг друга, бросились на защиту интересов Московского патриархата.
Похоже, что тут сыграла теория спиральной динамики Дона Бека и Криса Кована: партия национал-консерваторов на более высоком витке спирали повторяет ранее уже пройденный и вроде бы забытый этап. Вспомним русскоязычную газету EKRE в Нарве и предвыборную рекламу, которая нарушала Закон о языке.
Тогда многие были ошарашены: хороши «националисты», первыми погрешившие против государственного языка! Затем оказалось, что по-настоящему консервативными оказались как раз русскоязычные избиратели, опять проголосовавшие за центристов, а русские ячейки EKRE рассосались и разбрелись по логовам политических противников…
И вот он, новый этап: сегодня EKRE занимается в Рийгикогу в основном лоббированием интересов Московского патриархата и блокировкой законопроекта, лишающего граждан стран-агрессоров дарованного им права голосовать на местных выборах. Так называемые народные консерваторы действуют в парламенте заодно с еще недавно ненавидимыми ими чаплыгинцами и опять покушаются на голоса избирателей Koos и Центристской партии.
Совершенно ясно, что в недалеком будущем на новом витке спирали своего бестолкового развития экресцы вернутся к пренебрежению проигнорировавшим их «русским электоратом», но до того, как ностальгически хрястнуться с башни своего воздушного русофильского замка, подарят политологам и просто сторонним наблюдателям немало веселых минут.
Рост поддержки Мартина Хельме
На днях в Delfi появилась информация, которая помогает понять, какие надежды лелеют переобувшиеся в чеботы экресцы: согласно результатам проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS опроса на тему популярности потенциальных премьер-министров, председатель EKRE Мартин Хельме «...наращивает свою поддержку именно в среде иноязычных жителей, утроив за месяц этот процент. За взлетом Хельме кроется поддержка именно жителей других национальностей. Если в январе председателя EKRE хотели бы видеть премьер-министром 4% жителей других национальностей, то теперь этот показатель вырос до 12%. Сейчас Мартина Хельме поддерживает почти столько же жителей других национальностей, сколько поддерживает его эстонцев».
Конечно же русскоязычные комментаторы в форумах будут до самых выборов раздувать тщеславие Мартина, как это было и раньше, но в самый момент выборов опять вспомнят, что его папа Март - «фашист», выудят из памяти пыльные обидные цитаты - и проголосуют по старинке, то есть за «русскомирских» политиков.
Ну а пока русское железо горячо, народные консерваторы лупят по нему наотмашь сууре-ляхтрускими кувалдами. Член парламентской фракции EKRE Варро Вооглайд опубликовал революционное воззвание, в котором требует «...заменить не только всю властную верхушку, но и неприкрыто враждебную к русскому ментальность, носителями которой помимо верхушки власти являются и многие националисты». Таким образом депутат рассчитывает установить с Россией «добрососедские отношения».
Вооглайд всерьез считает, что как только будет свергнута сегодняшняя власть в Эстонии и ряды той же EKRE, при фракции которой он состоит в качестве беспартийного сына полка, подвергнутся еще одной тотальной чистке, так сразу восстановится партнерство с Россией, загудят на нашей железке нефтяные эшелоны и откроются просторы Сибири, куда можно будет отправлять нежелательные (для Вооглайда) элементы.
Порожденный семьей Хельме монстр
Глава FB-группы «Консерваторы» Стен-Ханс Вихмар считает, что в своей риторике парламентская партия подошла к той черте, за которой начинается предательство, тем более что председатель EKRE повторил и поддержал основной тезис Вооглайда.
«Виктор Кингисепп желает перевоспитать или даже заменить эстонских националистов… и такого предателя держит под своей крышей EKRE, позволяя ему сидеть в парламенте. И дело не столько в самом Вооглайде, а в семье Хельме, которая породила монстра…», - пишет самый главный консерватор.
События, произошедшие в Эстонии в 1939 и 1940 годах, обернулись потерей независимости, чудовищными репрессиями и полувековой изоляцией от остального мира за пределами СССР. Но если тогда предателями были коммунисты, то теперь на эту роль претендуют «народные консерваторы». В искренность их заявлений очень трудно поверить - просто уверовав в свои иллюзорные рейтинги, они собирались управлять Эстонией, но избиратели решили иначе, и это был шок, от которого экресцы до сих пор не оправились.
Из-за грубой и агрессивной риторики партия попала в изоляцию, так как коалицию с ней исключили все остальные политические силы. Даже центристы, с которыми EKRE сейчас синхронизирует свои действия в Рийгикогу, избегали коалиции с ними в Таллиннском городском собрании, предпочитая вплоть до свержения Михаила Кылварта общество социал-демократов.
Отсюда и политическое сожительство с исповедующей средневековую идеологию международной реакционной сектой, и прокремлевская риторика, так как других союзников EKRE просто негде взять. С обращенными в их политическую веру людьми дискутировать невозможно, так как они крайне уперты и агрессивны. Впрочем, это касается и представителей «русского мира».
Так что самая большая и чреватая для Эстонии потеря в ходе трансформации патриотов в экстремистов - утрата многих ранее уравновешенных и здравомыслящих избирателей, принимавших не протестные, а разумные решения.