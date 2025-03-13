Всего через 15 лет: вместо рая для бомжей и пироманов – современный жилой комплекс

Что такое долгострой, знают все. Объект недвижимости, о котором пойдет речь, можно не без доли иронии назвать словом «долгостой»: участку земли не могли найти достойного применение с конца 90-годов. Трудная судьба советского детского сада, кажется, завершится счастливым финалом.