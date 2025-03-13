Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Всего через 15 лет: вместо рая для бомжей и пироманов – современный жилой комплекс

Copy

Что такое долгострой, знают все. Объект недвижимости, о котором пойдет речь, можно не без доли иронии назвать словом «долгостой»: участку земли не могли найти достойного применение с конца 90-годов. Трудная судьба советского детского сада, кажется, завершится счастливым финалом.

Когда-то в детский сад на улице Спорди в таллиннском районе Кристийне ходили дети железнодорожников. Потом сад закрыли, а пустующее здание, окруженное высокими деревьями и четырехэтажными хрущевками, как говорили в те годы, приватизировали.

Дела давно минувших дней

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх