Что такое долгострой, знают все. Объект недвижимости, о котором пойдет речь, можно не без доли иронии назвать словом «долгостой»: участку земли не могли найти достойного применение с конца 90-годов. Трудная судьба советского детского сада, кажется, завершится счастливым финалом.
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Всего через 15 лет: вместо рая для бомжей и пироманов – современный жилой комплекс
Когда-то в детский сад на улице Спорди в таллиннском районе Кристийне ходили дети железнодорожников. Потом сад закрыли, а пустующее здание, окруженное высокими деревьями и четырехэтажными хрущевками, как говорили в те годы, приватизировали.