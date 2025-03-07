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ФОТО Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, пассажира доставили в больницу

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В пятницу утром около девяти часов недалеко от Ныо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль Kia вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Авария случилась на дороге Ныо–Луке. Машина двигалась со стороны Луке в направлении Ныо, но в одном из плавных правых поворотов водитель потеряла управление. Автомобиль сначала занесло, он скользил по кювету боком, а затем перевернулся.

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