В пятницу утром около девяти часов недалеко от Ныо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль Kia вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, пассажира доставили в больницу
Авария случилась на дороге Ныо–Луке. Машина двигалась со стороны Луке в направлении Ныо, но в одном из плавных правых поворотов водитель потеряла управление. Автомобиль сначала занесло, он скользил по кювету боком, а затем перевернулся.