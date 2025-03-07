Совсем скоро в Таллинне откроется необычный магазин Lidl

Это первый в Эстонии Lidl, расположенный в торговом центре. Lidl в T1 станет уже четвертым магазином, открытым компанией в 2025 году.

«Мы долго ждали момента, когда сможем объявить дату открытия Lidl в центре T1, но с еще большим нетерпением ждем самого открытия. Этот год стал для Lidl годом активного расширения, и на достигнутом мы не останавливаемся. С открытием магазина в T1 мы становимся ближе к жителям центра Таллинна, которые давно ждали появления Lidl где-нибудь неподалеку», - отметил руководитель отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.

«Открытие Lidl в центре T1 – долгожданное событие. Это подтверждает большой интерес, который посетители центра проявляли к срокам открытия в последние месяцы. Несомненно, новый Lidl будет хорошо принят покупателями T1. Этот магазин примечателен как своим местоположением – ближайший к центру Таллинна Lidl – так и своим строительным решением. Это первый магазин Lidl в Эстонии, расположенный в уже существующем здании, и будучи интегрированным в центр T1, он создает привлекательное и логичное единое целое. Уверен, что приход Lidl позитивно скажется на посещаемости центра T1, а значит, принесет пользу и другим предприятиям центра», - сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.

Новый магазин Lidl расположен на первом этаже центра.

Открытие нового магазина Lidl в центре T1 – часть стратегии по развитию сети Lidl в Эстонии, запущенной 3 марта 2022 года, когда одновременно были открыты восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия Lidl в центре T1 общее число магазинов компании в Эстонии достигнет восемнадцати.