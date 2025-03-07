Пока Вашингтон меняет внешнеполитический курс, а Европа пытается взять на себя ведущую роль в украинском вопросе, страны Балтии не хотят оставаться в стороне. Однако британский премьер-министр Кир Стармер не пригласил лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по безопасности, который состоялся 2 марта в Лондоне. Почему так произошло и что это значит, разбирался Rus.TVNET.
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«Нет ярких лидеров». Почему страны Балтии не были приглашены на саммит в Лондоне? (1)
Саммит был созван в ответ на громкий публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча должна была стать платформой для обсуждения дальнейших шагов по вопросам безопасности в Европе и поддержки Украины.