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«Нет ярких лидеров». Почему страны Балтии не были приглашены на саммит в Лондоне? (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Перевод: rus.tvnet.lv
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Встреча шестнадцати лидеров стран Европы и НАТО в Лондоне 2 марта 2025 года
Встреча шестнадцати лидеров стран Европы и НАТО в Лондоне 2 марта 2025 года Фото: Javad Parsa/via REUTERS

Пока Вашингтон меняет внешнеполитический курс, а Европа пытается взять на себя ведущую роль в украинском вопросе, страны Балтии не хотят оставаться в стороне. Однако британский премьер-министр Кир Стармер не пригласил лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по безопасности, который состоялся 2 марта в Лондоне. Почему так произошло и что это значит, разбирался Rus.TVNET.

Саммит был созван в ответ на громкий публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча должна была стать платформой для обсуждения дальнейших шагов по вопросам безопасности в Европе и поддержки Украины.

На саммит были приглашены Зеленский, лидеры ключевых европейских государств, руководство НАТО и ЕС, а также представители Турции.

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