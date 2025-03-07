Новые заводы или воздушные замки? Бизнесмены, обещающие Эстонии огромные инвестиции, довели свои компании до банкротства

Иностранные мегаинвестиции в производство так называемого зеленого топлива, которое якобы удвоит потребление энергии в Эстонии, представляют мастера банкротства и пустословы, а инвесторов с толстыми кошельками на горизонте не видно.
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Разговоры о срочной необходимости субсидирования морских ветропарков в размере 2,6 млрд евро начались с огромного производства водорода, которое создаст в Эстонии тысячу рабочих мест. По данным инвестиционного портфеля Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), водородные проекты будут потреблять до 6,6 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, точно как минимум 2,8 ТВтч.