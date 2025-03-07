Новые заводы или воздушные замки? Бизнесмены, обещающие Эстонии огромные инвестиции, довели свои компании до банкротства

Разговоры о срочной необходимости субсидирования морских ветропарков в размере 2,6 млрд евро начались с огромного производства водорода, которое создаст в Эстонии тысячу рабочих мест. По данным инвестиционного портфеля Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), водородные проекты будут потреблять до 6,6 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, точно как минимум 2,8 ТВтч.

Согласно реестру лоббистских встреч, в октябре прошлого года министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) принимала для обсуждения строительства водородного завода представителя компании Clean Industrial Solutions Holding ASi (CIS), норвежца Руне Ульванга. Незадолго до этого Алендер и вице-канцлер Яанус Уйга дважды обсуждали строительство водородной инфраструктуры с государственной компанией Elering. Это произошло примерно в то же время, когда топливный гигант Shell из-за экономических проблем приостановил в порту Роттердама строительство крупнейшего в Европе водородного завода, который по изначальным планам должен был быть построен в 2025 году.