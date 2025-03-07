Таллинн утопает в цветах: к 8 Марта привезли тонны весенних букетов

Как отмечает маркетинговый специалист AS Tallinna Arendused Кятлин Лест, в этом году 8 Марта выпадает на пятницу, что растянет период активных продаж на целые выходные. «Если в обычный день продавцы цветов работают в авральном режиме лишь один день, то в этом году спрос будет высоким с пятницы по воскресенье, а значит, работы хватит всем», - комментирует она.

В отличие от Дня святого Валентина, когда главными фаворитами становятся красные розы, на 8 Марта покупатели отдают предпочтение более разнообразным вариантам. «Особенно популярны тюльпаны, - символ весны - представленные во всех цветах радуги. Если в обычные дни их покупают по пять–десять штук, то перед праздником люди предпочитают большие пышные букеты», - поясняет Лест.

Кроме тюльпанов и роз, на рынке Виру можно найти букеты разных размеров и композиций, которые подойдут как для небольших подарков, так и для особенных случаев.

С каждым годом Международный женский день оказывает значительное влияние на рынок цветов. В прошлом году в праздничные дни в киосках Виру было продано около 260 000 цветков, и в этом году ожидаются не менее впечатляющие цифры.

Четырнадцать цветочных киосков, расположенных у Вируских ворот, создают красочную торговую линию длиной около 100 метров. Эти киоски, предлагающие самый широкий ассортимент свежесрезанных цветов, работают круглосуточно и круглый год. Их деятельность курирует принадлежащая городу Таллинну компания AS Tallinna Arendused.