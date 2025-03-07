Москва резко отреагировала на заявления французского президента Эмманюэля Макрона, который заявил о возможном расширении ядерного зонтика Франции на европейских партнеров и прямо назвал Россию угрозой. Франция - единственная страна ЕС, у которой есть значительный ядерный арсенал. Насколько он внушителен и может ли быть использован для предотвращения дальнейшей агрессии России?
Ядерный арсенал Франции: хватит ли его для устрашения России и защиты Европы без США?
Как сообщает Ассоциация контроля вооружений, Франция располагает четвертым по величине ядерным арсеналом в мире, насчитывающим, по состоянию на 2023 год, примерно 290 боеголовок.
Большинство из них предназначены для размещения на баллистических ракетах для подводных лодок, а оставшаяся часть - на крылатых ракетах для стратегических бомбардировщиков.
Стабильный, но модернизируемый арсенал
Размер французского ядерного арсенала отражает значительное сокращение по сравнению с временами холодной войны. В 2015 году бывший президент Франсуа Олланд подтвердил, что Франция обладает 300 ядерными боеголовками. С тех пор оценивается, что арсенал стабилизировался на уровне 290 боеголовок. Приверженность Франции ядерному сдерживанию была подтверждена Эммануэлем Макроном в 2020 году.
Хотя единственный авианосец Франции Шарль де Голль не несет на постоянной основе ядерные ракеты, они могут быть быстро развернуты при необходимости. Модернизация продолжается: в период с 2019 по 2023 год на ядерные силы было выделено 25 миллиардов евро.
Системы доставки ядерного оружия: подводные силы
Стратегическое ядерное сдерживание Франции в основном осуществляется флотом из четырех атомных подводных лодок класса Triomphant: Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant и Le Terrible. Эти подлодки, находящиеся под командованием Стратегических морских сил, базируются на острове Лонг в Бретани.
Одна лодка постоянно находится в боевом патрулировании, другая готовится к выходу в море, третья возвращается с патрулирования, а четвертая проходит техническое обслуживание.
Новый класс подводных лодок SNLE-3G находится в стадии строительства и, как ожидается, вступит в строй после 2035 года.
Ядерные силы воздушного базирования
Военно-воздушные силы Франции эксплуатируют 40 самолетов Rafale, способных нести ядерное оружие. Кроме того, ВМС Франции располагают эскадрильей Rafale MF3, базирующихся на авианосце Шарль де Голль - единственном корабле НАТО, способном нести ядерное оружие.
Эти самолеты оснащены ракетами с боеголовками мощностью 300 килотонн и дальностью около 600 км. Также Франция, Германия и Испания совместно разрабатывают истребитель шестого поколения с ядерными возможностями.
Ядерная доктрина
Как сообщает новостное агентство Reuters, французская доктрина носит оборонительный характер, направленный на сдерживание потенциальных агрессоров путем поддержания убедительной ядерной угрозы и защиту жизненно важных интересов Франции.
Президент Франции Макрон заявил в начале 2025 года, что эти интересы имеют «европейское измерение», не уточняя деталей. Из этого все-таки следует, что агрессия России против стран Европы может стать с точки зрения Франции прямой угрозой ее национальной безопасности.
Как и его предшественники, Макрон отказался передавать французское ядерное сдерживание под контроль ЕС или НАТО. В своей речи в среду он подтвердил эту позицию.
Замена ядерному зонтику США?
В отличие от США, Франция не предлагает расширенные гарантии сдерживания или реагирования на ядерные и неядерные угрозы в отношении своих союзников для их защиты, пишет Reuters.
Согласно данным Федерации американских ученых, США и Россия располагают более чем 5 000 ядерными боеголовками. Из них США имеют 1 700 боеголовок, развернутых по всему миру. Таким образом, 290 боеголовок Франции уступают потенциалу этих стран.
Любая модернизация французских систем потребовала бы значительных финансовых затрат, а также серьезных логистических и оперативных изменений в условиях, когда бюджеты правительств уже напряжены. По оценкам экспертов, увеличение французского арсенала всего на 100 боеголовок может занять до десяти лет.
США размещают свой ядерный арсенал в разных странах Европы. Французская ядерная доктрина запрещает размещение ядерного оружия за пределами территории Франции.
«В текущей ситуации ядерные силы Франции и Великобритании дополняют расширенное ядерное сдерживание США, но они не могут стать полноценной альтернативой в случае резкого вывода американских ядерных сил», - говорится в отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
Аналитики отмечают, что союзники могут быть интегрированы в французские ядерные учения и тренировки путем предоставления воздушного сопровождения, а также за счет развития систем снабжения и логистической поддержки, что позволит достичь определенного уровня совместимости.
Франция располагает истребителями Rafale, способными нести ядерные ракеты. Эти самолеты могут быть размещены по всей Европе с целью создания «стратегической неопределенности» для России.
Вопрос о том, могут ли партнеры по ЕС участвовать в финансировании поддержания или модернизации французского ядерного сдерживания, может стать темой для обсуждения, считают эксперты.