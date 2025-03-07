Ядерный арсенал Франции: хватит ли его для устрашения России и защиты Европы без США?

Как сообщает Ассоциация контроля вооружений, Франция располагает четвертым по величине ядерным арсеналом в мире, насчитывающим, по состоянию на 2023 год, примерно 290 боеголовок.

Большинство из них предназначены для размещения на баллистических ракетах для подводных лодок, а оставшаяся часть - на крылатых ракетах для стратегических бомбардировщиков.

Стабильный, но модернизируемый арсенал

Размер французского ядерного арсенала отражает значительное сокращение по сравнению с временами холодной войны. В 2015 году бывший президент Франсуа Олланд подтвердил, что Франция обладает 300 ядерными боеголовками. С тех пор оценивается, что арсенал стабилизировался на уровне 290 боеголовок. Приверженность Франции ядерному сдерживанию была подтверждена Эммануэлем Макроном в 2020 году.

Хотя единственный авианосец Франции Шарль де Голль не несет на постоянной основе ядерные ракеты, они могут быть быстро развернуты при необходимости. Модернизация продолжается: в период с 2019 по 2023 год на ядерные силы было выделено 25 миллиардов евро.

Aвианосец Франции Шарль де Голль. Фото: ERIC GAILLARD/REUTERS

Системы доставки ядерного оружия: подводные силы

Стратегическое ядерное сдерживание Франции в основном осуществляется флотом из четырех атомных подводных лодок класса Triomphant: Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant и Le Terrible. Эти подлодки, находящиеся под командованием Стратегических морских сил, базируются на острове Лонг в Бретани.

Одна лодка постоянно находится в боевом патрулировании, другая готовится к выходу в море, третья возвращается с патрулирования, а четвертая проходит техническое обслуживание.