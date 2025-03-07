В зоопарке Элиствере новый пушистый житель: ему выбирают имя!

Как рассказал руководитель Йыгевамааской зоны посещения RMK Андри Плато, новая обитательница прибыла в зоопарк в понедельник вечером, быстро освоилась в вольере и с любопытством наблюдает за окружающим миром.

Малышка приехала в Элиствере из Пыльвамаа. В прошлом году она по какой-то причине оказалась брошенной возле рыбного хозяйства в Карилатси, и один из местных жителей начал ее подкармливать. Со временем медвежонок настолько привык к людям, что недавно его даже заметили заглядывающим в окно одного из домов.

Специалисты надеялись, что после зимней спячки зверь забудет о контакте с людьми, но этого не произошло. В январе поступили новые сообщения о медведице, которая снова ищет человеческого общества, что вызвало тревогу у местных жителей.

«Поскольку этот медвежонок уже не смог вести естественную жизнь в дикой природе и продолжал тянуться к людям, было принято решение переселить его в зоопарк Элиствере», - пояснил Плато.

Теперь перед зоопарком стоит новая задача - выбрать для медвежонка имя. RMK объявляет конкурс, и каждый желающий может предложить свой вариант.

До 20 марта можно отправить свое предложение на e-mail elistvere@rmk.ee (не забудьте указать контактные данные) или написать комментарий под постом о конкурсе на странице RMK в Facebook. Имя новой обитательницы объявят 22 марта.

Зоопарк приглашает всех желающих понаблюдать за милой пушистой обитательницей. Парк открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00. А уже в ближайшую субботу здесь пройдет праздничное мероприятие в честь Международного женского дня, во время которого можно будет и познакомиться с медвежонком поближе.

Помимо новой медведицы, в зоопарке Элиствере живут волк Короониус, рыси Принцесс и Крийму, лисы Юссике и Роози, северный олень Мааре, лось Тууле, косули Поя и Тимму, а также множество других животных.